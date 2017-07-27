《全球汇市》美元收复稍早失地持稳，美联储决议引发大跌

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月27日 - 美元兑欧元周四在欧洲交易时段收复失地，此前一度跌至两年半低点，因美联储的利率决定和政策声明引发一波卖盘。 美联储大体保持对政策的承诺不变，但也比以前更加明显地指出通胀疲弱，促使美元指数 延续始于3月初的跌势。 美元兑欧元较1月触及高点已经下跌13%，过去四周内跌幅达5%，令人关注欧洲央行还能不采取行动容忍欧元走强多少。 0703 GMT，美元兑欧元当日基本持稳于1.1728，亚洲盘曾触及低位1.1777。 “欧元历经七个月飙升...涨至三年波动区间1.0341-1.1714美元的高端，令人怀疑该货币对年底前维持区间波动的预期，”巴克莱在最新预期报告中称。 “但我们仍相信，欧元突破波动区间的条件尚未成熟，”报告称。 美元指数 跌0.2%，另外美元兑澳元 跌0.5%。澳元是因本周石油及金属价格反弹而受益的系列大宗商品相关货币之一。 过去一个月，对于一些央行将收紧货币政策的预期升温占据主导，而对于美国进一步上调利率的预期却下滑。 但在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周表示决策者在关注欧元汇率之后，投资者怀疑欧元进一步上涨是否不会激发当局更激烈的反应，而可能放慢削减大规模购债的步伐。 “当前欧元汇率如此之强，对欧洲来讲相当于一种收紧，”Indosuez资产管理公司的首席投资官Frederic Lamotte说。 “我担心我们仍将继续沿着这个方向前进，外汇人士在谈论1.21水准。我觉得这不会减弱(市场上的)正面情绪，但我们必须要关注这一点。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1717 1.1732 -0.13 +11.45 1.0513 美元/日圆 111.16 111.15 +0.01 -4.89 116.87 欧元/日圆 130.26 130.43 -0.13 +5.78 123.14 美元/瑞郎 0.9534 0.9506 +0.29 -6.33 1.0178 英镑/美元 1.3131 1.3119 +0.09 +6.44 1.2336 美元/加元 1.2450 1.2443 +0.06 -7.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.7325 6.7420 -0.14 -3.44 6.9726 澳元/美元 0.8027 0.8001 +0.32 +11.25 0.7215 新西兰元/美元 0.7536 0.7518 +0.24 +8.57 0.6941 欧元/瑞郎 1.1174 1.1155 +0.17 +4.26 1.0717 欧元/英镑 0.8924 0.8942 -0.20 +4.77 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5807 9.5859 -0.05 +0.01 9.5799 美元/挪威克朗 7.9056 7.8899 +0.20 -8.47 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/刘秀红/艾茂林; 审校 王洋/于春红/汪红英)