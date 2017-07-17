《全球汇市》美元整理跌势，中国强于预期经济数据捧热利差交易

* 澳元触及两年高位 * 中国一连串经济数据优于预期，提振风险偏好 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月17日 - 美元兑一篮子货币周一在10个月低点附近，中国公布的一系列经济数据优于预期，带来乐观人气，促使投资者增加对澳元等高收益率货币的杠杆头寸。 一些较大的涨势出现在日圆的交叉汇率，例如日圆兑英镑日内上涨0.1%，因在最新数据出炉后，投资人扩大押注美国仅会非常缓慢的升息。 CMC Markets策略师David Madden表示，“最新数据出炉后，风险前景的偏多，各市场看来都将增加持仓，特别是那些高收益的市场。” 中国第二季国内生产总值(GDP)表现优于预期，较上年同期成长6.9%，零售销售及工业生产也相当强劲。 澳元 冲上两年高点，上涨过程中突破了位于0.7700/7778区间的重要技术阻力，最新报0.7814美元，多头目标为200周移动均线切入位0.8018美元。 美国升息的可能性下降至不到50%，因上周五公布的最新美国通胀数据疲弱。本周无重要数据出炉，市场有大量时间来斟酌未来的利率走向。 通胀数据再次令人失望，给美联储对通胀将很快反弹的信心打上问号。 最新的仓位数据显示，市场对美元也转为看空。但是，利差交易大量涌现，日圆空仓处于2015年6月以来最高水准。 美元兑日圆 基本持平于112.575日圆。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1440 1.1467 -0.24 +8.82 1.0513 美元/日圆 112.56 112.50 +0.05 -3.69 116.87 欧元/日圆 128.78 129.05 -0.21 +4.58 123.14 美元/瑞郎 0.9644 0.9633 +0.11 -5.25 1.0178 英镑/美元 1.3069 1.3095 -0.20 +5.94 1.2336 美元/加元 1.2661 1.2640 +0.17 -5.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.7704 6.7640 +0.09 -2.90 6.9726 澳元/美元 0.7805 0.7828 -0.29 +8.18 0.7215 新西兰元/美元 0.7318 0.7345 -0.37 +5.43 0.6941 欧元/瑞郎 1.1034 1.1049 -0.14 +2.96 1.0717 欧元/英镑 0.8752 0.8749 +0.03 +2.75 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5364 9.5276 +0.09 -0.45 9.5799 美元/挪威克朗 8.1841 8.1830 +0.01 -5.24 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛；审校 李春喜/于春红/徐文焰/蔡美珍)