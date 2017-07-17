《全球汇市》美元整理跌势，中国经济数据优于预期

* 美元触及一系列低点，之前美国公布的通胀和零售销售数据疲软 * 波动性下降利好风险资产和利差交易 * 中国一连串经济数据优于预期，GDP同比成长6.9% 路透悉尼7月17日 - 美元周一触及10个月低点，因美国大举收紧政策的风险减弱，促使投资者增加对高收益率货币或风险资产的杠杆头寸。 中国二季度GDP同比增长6.9%，轻易超过预期，市场乐观人气加深。 中国社会消费品零售及工业增加值数据强劲，协助扳回上海股市 开盘疲弱表现；上海股市开低可能是受到中国金融监管收紧的传闻影响。 “这对全球经济增长也是好消息，因为中国是全球第二大经济体，”悉尼CommSec基金经理人Craig James称。 “从这份数据来看，现在没有宽松的需要，也没有收紧的需要，因为通胀压力受到良好控制，”他指出。“所以我认为央行就只是继续密切关注。” 欧元目前在2016年5月以来高点附近，英镑则在去年9月以来高位。英镑兑美元 周五跳升1.2%，创三个月来最大涨幅，升至1.3106美元。 欧元 徘徊在1.1448美元水平，略低于重要阻力位1.1489。美元指数 报95.177，处于9月以来低点。 美元/日圆 报112.61日圆，略扳回失地，上周五曾大幅下跌，因周五公布的数据显示，美国消费者物价和零售销售意外疲弱，这令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀很快反弹的信心成疑。 **缓慢行动** “好坏不一的形势有可能使美联储持谨慎态度，市场降低了今年将进一步升息的机率一点也不奇怪，”澳新银行分析师David Plank说。 “这是不是会推迟启动资产负债表正常化的进程还不得而知，但我们对美联储目前是否愿意推进那个进程表示怀疑。” 联邦基金利率期货 暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。 美联储将缓慢行动的前景拖累华尔街青睐的恐惧指标下滑，芝加哥期权交易所波动率指数 跌至1993年12月以来最低位。 市场平静时期有利于利差交易，因市况骤然逆转的风险减少，投资者无需将杠杆部位平仓。 这促使了资金涌向澳元、墨西哥披索、南非兰特、新兴市场货币等高收益货币。 澳元兑美元 冲上两年高点，并且升破在0.7700/7778区间的重要技术阻力位。澳元最新报0.7820美元，多头目标指向0.8026附近的200周移动均线切入位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1458 1.1467 -0.08 +8.99 1.0513 美元/日圆 112.66 112.50 +0.14 -3.60 116.87 欧元/日圆 129.08 129.05 +0.02 +4.82 123.14 美元/瑞郎 0.9645 0.9633 +0.12 -5.24 1.0178 英镑/美元 1.3094 1.3095 -0.01 +6.14 1.2336 美元/加元 1.2658 1.2640 +0.14 -5.75 1.3430 美元/离岸人民币 6.7655 6.7640 +0.02 -2.97 6.9726 澳元/美元 0.7812 0.7828 -0.20 +8.27 0.7215 新西兰元/美元 0.7324 0.7345 -0.29 +5.52 0.6941 澳元/日圆 88.030 88.070 -0.05 +4.40 84.320 新西兰元/日圆 82.510 82.650 -0.17 +1.65 81.170 英镑/日圆 147.53 147.38 +0.10 +2.44 144.02 澳元/新西兰元 1.0667 1.0645 +0.21 +2.74 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 于春红/蔡美傅/孙茉莉; 审校 王丽鑫/郑茵/高琦/艾茂林)