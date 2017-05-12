《全球汇市》美元料创年内最佳周线表现，获升息题材撑腰

* 美联储将在6月升息的观点提振美元 * 美元兑日圆下跌，在近日触及的八周高点下方交投 * 焦点在于美国数据及经济成长动能力道 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月12日 - 美元周五在三周高点附近交投，料将创下今年以来最佳周线表现，因生产者物价及劳动市场数据强劲，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月再度升息的预期。 此前美元受到特朗普当选美国总统的提振冲上14年高点，但此一涨势从年初以来逐渐消退。特朗普承诺的促进成长措施遭到质疑之后，美元最多曾经下跌5%。 尽管本周稍早特朗普突然开除联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)一度让美元走势陷入震荡，但美元指数 本周上涨约1%，周四更触及三周高点。 分析师多表示，这是因为整体市场焦点由政局转向货币政策。由于投资人目前预估美联储下月升息的机率高达八成，而其他央行还在宽松政策之际，这可能带动美元走高。 “虽然市场现在完全反映了6月将升息的预期，但我们认为，对于之后的政策紧缩，消化幅度远远太少，”法国巴黎银行外汇策略分析师Sam Lynton-Brown指出。 “汇市投资人对美元已经转为净空仓...随着市场焦点由政治议题推动追逐/厌恶风险，转至货币政策分歧，我们认为这很容易受到仓位解除冲击。” 欧元兑美元 持平于1.0865美元，自周一以来下跌1.2%，为六周来最大周度跌幅。本周初时，受到法国总统大选结果激励，欧元/美元触及1.10上方的六个月高点。 周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数意外下滑，4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹，显示就业市场趋紧及通胀上升。 周五稍晚将有多个美国经济数据出炉，包括4月零售销售及消费者物价指数。 美元兑日圆 持平于113.81，自本周稍早触及的八周高点114.38下滑。 自法国总统大选首轮投票结束以来，美元已经上涨超过4%，日圆则是下跌，因避险情绪 转淡。 然而部分分析师指出，尽管预期美联储升息，美国经济成长动能的不确定性，以及特朗 普开除科米所构成的政局疑虑，可能让美元短线涨势受限。 “美元可能将在一段时间内于112-115日圆交投，”东京Brown Brothers Harriman汇率 策略师Masashi Murata表示，他并称美元可能得花一段时间才会突破115日圆。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0861 1.0861 +0.00 +3.31 1.0513 美元/日圆 113.62 113.84 -0.19 -2.78 116.87 欧元/日圆 123.40 123.64 -0.19 +0.21 123.14 美元/瑞郎 1.0076 1.0076 +0.00 -1.00 1.0178 英镑/美元 1.2855 1.2881 -0.20 +4.21 1.2336 美元/加元 1.3695 1.3695 +0.00 +1.97 1.3430 美元/离岸人民币 6.9045 6.9031 +0.02 -0.98 6.9726 澳元/美元 0.7391 0.7376 +0.20 +2.44 0.7215 新西兰元/美元 0.6847 0.6846 +0.01 -1.35 0.6941 欧元/瑞郎 1.0944 1.0943 +0.01 +2.12 1.0717 欧元/英镑 0.8447 0.8426 +0.25 -0.83 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6539 9.6464 +0.08 +0.77 9.5799 美元/挪威克朗 8.6010 8.5974 +0.04 -0.42 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张明钧/蔡美珍/于春红/艾茂林)