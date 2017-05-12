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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 15:58 BJT

《全球汇市》美元料创年内最佳周线表现，获升息题材撑腰

    * 美联储将在6月升息的观点提振美元
    * 美元兑日圆下跌，在近日触及的八周高点下方交投
    * 焦点在于美国数据及经济成长动能力道
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦5月12日 - 美元周五在三周高点附近交投，料将创下今年以来最佳周线表现，因生产者物价及劳动市场数据强劲，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月再度升息的预期。

    此前美元受到特朗普当选美国总统的提振冲上14年高点，但此一涨势从年初以来逐渐消退。特朗普承诺的促进成长措施遭到质疑之后，美元最多曾经下跌5%。
    
    尽管本周稍早特朗普突然开除联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)一度让美元走势陷入震荡，但美元指数      本周上涨约1%，周四更触及三周高点。
    
    分析师多表示，这是因为整体市场焦点由政局转向货币政策。由于投资人目前预估美联储下月升息的机率高达八成，而其他央行还在宽松政策之际，这可能带动美元走高。

    “虽然市场现在完全反映了6月将升息的预期，但我们认为，对于之后的政策紧缩，消化幅度远远太少，”法国巴黎银行外汇策略分析师Sam Lynton-Brown指出。
    
    “汇市投资人对美元已经转为净空仓...随着市场焦点由政治议题推动追逐/厌恶风险，转至货币政策分歧，我们认为这很容易受到仓位解除冲击。”
    
    欧元兑美元      持平于1.0865美元，自周一以来下跌1.2%，为六周来最大周度跌幅。本周初时，受到法国总统大选结果激励，欧元/美元触及1.10上方的六个月高点。
    
    周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数意外下滑，4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹，显示就业市场趋紧及通胀上升。

    周五稍晚将有多个美国经济数据出炉，包括4月零售销售及消费者物价指数。
    
    美元兑日圆      持平于113.81，自本周稍早触及的八周高点114.38下滑。
    
    自法国总统大选首轮投票结束以来，美元已经上涨超过4%，日圆则是下跌，因避险情绪
转淡。
    
    然而部分分析师指出，尽管预期美联储升息，美国经济成长动能的不确定性，以及特朗
普开除科米所构成的政局疑虑，可能让美元短线涨势受限。
    
    “美元可能将在一段时间内于112-115日圆交投，”东京Brown Brothers Harriman汇率
策略师Masashi Murata表示，他并称美元可能得花一段时间才会突破115日圆。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0861  1.0861  +0.00  +3.31  1.0513
    美元/日圆                   113.62  113.84  -0.19  -2.78  116.87
    欧元/日圆                   123.40  123.64  -0.19  +0.21  123.14
    美元/瑞郎                   1.0076  1.0076  +0.00  -1.00  1.0178
    英镑/美元                   1.2855  1.2881  -0.20  +4.21  1.2336
    美元/加元                   1.3695  1.3695  +0.00  +1.97  1.3430
    美元/离岸人民币                6.9045  6.9031  +0.02  -0.98  6.9726
    澳元/美元                   0.7391  0.7376  +0.20  +2.44  0.7215
    新西兰元/美元               0.6847  0.6846  +0.01  -1.35  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0944  1.0943  +0.01  +2.12  1.0717
    欧元/英镑                   0.8447  0.8426  +0.25  -0.83  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6539  9.6464  +0.08  +0.77  9.5799
    美元/挪威克朗               8.6010  8.5974  +0.04  -0.42  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张明钧/蔡美珍/于春红/艾茂林)
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