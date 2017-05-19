《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累

* 美元指数本周势将下跌2%

* 欧元触及六个月高位

* 美元扩大跌幅，此前报导称一位白宫官员是特朗普通俄门调查的利害关系人

* 美元兑新兴市场货币下跌

路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。

美元指数本周大跌超过2%，周五下挫0.75%，触及美国大选翌日11月9日以来最低。

特朗普最近开除美国联邦调查局(FBI)局长科米，令外界哗然，这令美元受挫。科米之前负责调查总统团队和俄罗斯可能有的关联。

“总的来说，本周美元全线受到打压，很多是和华盛顿的政治风险有关的，”Tempus Inc市场董事John Doyle说。“尽管昨日得到一些喘息，但（今日）又搭上美元下行火车。”

美元也因欧元急升而受到拖累，欧元在美元指数中占最大的权重。欧元本周上涨逾2.5%，将创2016年2月来表现最好的一周。欧元周五上扬0.95%，至六个月高位1.1205美元。

欧元上涨，受欧洲央行缩减宽松政策的可能性所推动，分析师说，近期数据直指欧元区复苏强劲。

美元兑避险的瑞郎下滑0.65%，触及六个月低位，势将创2016年2月来最大单周百分比跌幅。

美元兑日圆跌0.3%，至111.14日圆，本周下跌，为五周内首次。

美元全线下滑，此前有报导称，同总统关系密切的一现任白宫官员是特朗普总统通俄门调查的利害关系人。

美元兑新兴市场货币也下跌。周四新兴市场货币下挫，此前有报导称，巴西总统特梅尔被录音，他在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者。

美元兑巴西雷亚尔大跌3.3%。