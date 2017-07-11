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1 天前
《全球汇市》美元涨速放慢，因主权债收益率涨势暂停
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2017年7月11日 / 凌晨4点28分 / 1 天前

《全球汇市》美元涨速放慢，因主权债收益率涨势暂停

3 分钟阅读

    * 欧元区债券收益率涨势暂停
    * 投资者等待从美联储主席叶伦的讲话中获得线索
    * 美债/日债收益率之差扩大，料支撑美元/日圆
    * 英镑将从英国央行副总裁布罗德班特的讲话中寻找指引

    路透东京7月11日 - 美元兑其他主要货币的涨势在周二放缓，因主权债收益率涨势暂歇，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，以期从中获得有关政策走向的新线索。
    
    美元兑日圆      涨0.1%至114.190日圆，隔夜曾升至两个月高点114.300。

    欧元兑美元      几无变动，报1.1394美元，上日微跌约0.1%。

    “美元走势受抑，因为德国公债收益率大涨态势隔夜停止，拖累美债收益率下跌。债券收益率近期涨势似乎过度，我们看到出现一些修正，”大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    投资者在过去两周抛售欧元区公债，因预期欧洲央行将尽早撤出非常规刺激措施。由此导致的欧元区收益率大涨，也帮助指标美债收益率周五攀升至两个月高点。
    
    日本公债收益率同样追随美国和欧元区公债而上扬。不过，上周日本央行采取干预措施，通过特别购债操作令日债收益率涨势暂停，旨在维持收益率在零附近。

    由于美债收益率自由上涨，10年期美债与日债的利差扩大至两个月最阔水准，协助美元兑日圆走强。
    
    大和证券的Ishizuki表示，“在日本央行出重拳阻止收益率上升后，日债收益率动弹不得，为美日收益率之差走阔敞开大门。”
    
    外汇的下一个重大交投线索是美联储主席叶伦的讲话。叶伦将在周三和周四进行半年度听证演说。
    
    有上周五相对强健的美国非农就业报告作为后盾，美元多头指望叶伦维持其强硬立场。

    “主要焦点在于，叶伦是否将在国会明确表示美联储打算开始撤出量化宽松。一旦在国会明示这一点，下一步便是真正落实，”FPG证券社长深谷幸司称。

    英镑兑美元        几无变动，报1.2877美元，和隔夜触及的两周低位1.2855相去不远。此前一系列乏善可陈的数据令投资人质疑，是否英国央行真的像近期预警的那样，处于升息的边缘。

    英国央行副总裁布罗德班特将于今日稍晚发表演说，让投资人有机会得知这名政策决策者的看法。

    澳元兑美元        涨0.2%报0.7619美元，因美元普涨的步伐放缓；新西兰元兑美元        下跌0.5%至0.7238美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1393  1.1399  -0.05  +8.37  1.0513
    美元/日圆                   114.20  114.03  +0.15  -2.28  116.87
    欧元/日圆                   130.10  129.96  +0.11  +5.65  123.14
    美元/瑞郎                   0.9666  0.9655  +0.11  -5.03  1.0178
    英镑/美元                   1.2881  1.2875  +0.05  +4.42  1.2336
    美元/加元                   1.2896  1.2888  +0.06  -3.98  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8043  6.8055  -0.02  -2.41  6.9726
    澳元/美元                   0.7615  0.7605  +0.13  +5.54  0.7215
    新西兰元/美元               0.7237  0.7270  -0.45  +4.26  0.6941
    澳元/日圆                   86.990  86.730  +0.30  +3.17  84.320
    新西兰元/日圆               82.670  82.930  -0.31  +1.85  81.170
    英镑/日圆                   147.11  146.87  +0.16  +2.15  144.02
    澳元/新西兰元               1.0522  1.0451  +0.68  +1.34  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/孙国玉/张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/许娜/艾茂林/杜明霞)

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