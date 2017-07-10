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2 天前
《全球汇市》美元站稳脚跟，美国就业报告支持美联储收紧政策计划
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2017年7月10日 / 凌晨12点57分 / 2 天前

《全球汇市》美元站稳脚跟，美国就业报告支持美联储收紧政策计划

3 分钟阅读

    * 美国非农就业报告显示，就业岗位增幅高于预期
    * 日本央行特别的日债购买操作施压日圆
    * 非农就业报告公布前，美元多仓减少--IMM

    路透东京7月10日 - 美元周一亚市早盘站稳脚跟，此前出炉的美国非农就业岗位增幅超过预期，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内剩余时间将坚持其政策收紧计划。
    
    美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。            

    美元兑日圆      涨0.1%至113.98日圆，此前曾在美国非农就业报告公布后触及5月11日以来最高水平114.18日圆。
    
    美元指数      持稳于96.018。
    
    “强劲的就业报告给了我们更多理由认为，美联储将宣布准备开始缩减资产负债表，”大和证券的首席汇市分析师Mitsuo Imaizumi表示。
    
    “相比之下，日本央行并无退出当前政策之意，该行正在采取措施打压日圆，”他表示。
    
    日本央行上周五力图让日本公债收益率保持在政策目标附近，开展了一次特殊市场操作，并提高了例行日债购买操作规模。

    近来的持仓报告显示，一些投资者在就业数据公布前削减美元多仓，因担心一系列表现平平的数据可能促使美联储改变收紧政策的计划。
    
    据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓，至2016年5月中以来最低水准。            
    
    截至7月4日当周，美元净多仓从前一周的45亿美元降至1.35亿美元， 为2016年4月中以来首次降至10亿美元以下。
    
    美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元。指标10年期公债收益率           在亚洲时段报2.389%，距离周五美国时段收盘水平2.393%不远。在周五就业数据公布后，10年期公债收益率曾触及逾八周高点2.398%。
    
    欧元兑美元      下跌0.1%至1.1400美元，但兑日圆上涨。欧元兑日圆         涨0.1%至129.99日圆，周五曾触及2016年2月以来最高水准130.125。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1399  1.1400  -0.01  +8.43  1.0513
    美元/日圆                   114.10  113.88  +0.19  -2.37  116.87
    欧元/日圆                   130.05  129.84  +0.16  +5.61  123.14
    美元/瑞郎                   0.9640  0.9638  +0.02  -5.29  1.0178
    英镑/美元                   1.2893  1.2889  +0.03  +4.52  1.2336
    美元/加元                   1.2885  1.2874  +0.09  -4.06  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7991  6.8027  -0.05  -2.49  6.9726
    澳元/美元                   0.7598  0.7605  -0.09  +5.31  0.7215
    新西兰元/美元               0.7271  0.7280  -0.12  +4.75  0.6941
    澳元/日圆                   86.720  86.610  +0.13  +2.85  84.320
    新西兰元/日圆               82.960  82.890  +0.08  +2.21  81.170
    英镑/日圆                   147.12  146.83  +0.20  +2.15  144.02
    澳元/新西兰元               1.0452  1.0441  +0.11  +0.66  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 许娜/孙国玉/汪红英；审校 王丽鑫/白云/戴素萍)

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