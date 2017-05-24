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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:39 BJT

《全球汇市》美元维持自六个半月低点反弹后的涨势，焦点转向美联储

    * 美元指数脱离六个半月低点
    * 美债收益率上升提振美元
    * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策
    * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索

    路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。
    
    美元指数      持稳于97.336，上日升0.4%。

    美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。
    
    美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率)           隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。
    
    “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    美元兑日圆      上涨0.15%至111.945日圆，创一周高位。

    美元兑欧元也勉力止住跌势。欧元本月在一系列利好因素支撑下走坚，例如法国大选忧虑消退、欧元区数据乐观、以及德国与美国公债收益率之差扩大。
    
    欧元兑美元      几无变动，报1.1179美元，略微脱离昨日所及六个半月高位1.1268。

    市场眼下关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周三1800GMT发布的最新政策会议记录。
    
    市场已经预计美联储将于6月升息，但考虑到美元近期疲弱，如果美联储做出任何鹰派立场暗示，都将受到美元多头欢迎。

    加元兑美元        持稳，报1.3522加元，隔夜曾触及一个月高位1.3457加元。
    
    原油价格上涨提振加元。目前关注焦点是OPEC周四在维也纳的会议，静观产油国是否会
就延长减产协议达成一致。
    
    英镑兑美元        近持平，报1.2957，在曼彻斯特发生爆炸袭击后，英国暂停了选举
造势活动，市场正等待后续进展。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1190  1.1182  +0.07  +6.44  1.0513
    美元/日圆                   111.78  111.77  +0.01  -4.36  116.87
    欧元/日圆                   125.10  124.99  +0.09  +1.59  123.14
    美元/瑞郎                   0.9751  0.9759  -0.08  -4.20  1.0178
    英镑/美元                   1.2964  1.2959  +0.04  +5.09  1.2336
    美元/加元                   1.3520  1.3513  +0.05  +0.67  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8853  6.8786  +0.10  -1.25  6.9726
    澳元/美元                   0.7462  0.7474  -0.16  +3.42  0.7215
    新西兰元/美元               0.7008  0.7010  -0.03  +0.97  0.6941
    澳元/日圆                   83.410  83.550  -0.17  -1.08  84.320
    新西兰元/日圆               78.350  78.350  +0.00  -3.47  81.170
    英镑/日圆                   144.95  144.88  +0.05  +0.65  144.02
    澳元/新西兰元               1.0645  1.0659  -0.13  +2.52  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/杜明霞/许娜/王兴亚；审校 张荻/王丽鑫/白云/李爽)
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