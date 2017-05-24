《全球汇市》美元维持自六个半月低点反弹后的涨势，焦点转向美联储

* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周高位。 美元兑欧元也勉力止住跌势。欧元本月在一系列利好因素支撑下走坚，例如法国大选忧虑消退、欧元区数据乐观、以及德国与美国公债收益率之差扩大。 欧元兑美元 几无变动，报1.1179美元，略微脱离昨日所及六个半月高位1.1268。 市场眼下关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周三1800GMT发布的最新政策会议记录。 市场已经预计美联储将于6月升息，但考虑到美元近期疲弱，如果美联储做出任何鹰派立场暗示，都将受到美元多头欢迎。 加元兑美元 持稳，报1.3522加元，隔夜曾触及一个月高位1.3457加元。 原油价格上涨提振加元。目前关注焦点是OPEC周四在维也纳的会议，静观产油国是否会 就延长减产协议达成一致。 英镑兑美元 近持平，报1.2957，在曼彻斯特发生爆炸袭击后，英国暂停了选举 造势活动，市场正等待后续进展。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1190 1.1182 +0.07 +6.44 1.0513 美元/日圆 111.78 111.77 +0.01 -4.36 116.87 欧元/日圆 125.10 124.99 +0.09 +1.59 123.14 美元/瑞郎 0.9751 0.9759 -0.08 -4.20 1.0178 英镑/美元 1.2964 1.2959 +0.04 +5.09 1.2336 美元/加元 1.3520 1.3513 +0.05 +0.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.8853 6.8786 +0.10 -1.25 6.9726 澳元/美元 0.7462 0.7474 -0.16 +3.42 0.7215 新西兰元/美元 0.7008 0.7010 -0.03 +0.97 0.6941 澳元/日圆 83.410 83.550 -0.17 -1.08 84.320 新西兰元/日圆 78.350 78.350 +0.00 -3.47 81.170 英镑/日圆 144.95 144.88 +0.05 +0.65 144.02 澳元/新西兰元 1.0645 1.0659 -0.13 +2.52 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/杜明霞/许娜/王兴亚；审校 张荻/王丽鑫/白云/李爽)