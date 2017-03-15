《全球汇市》美元脱离近来高点，预计稍晚美联储即将升息

* 市场消化的美联储升息机率超过90%

* 欧元脱离近来高点，荷兰即将迎来大选

* 英镑在跌至两个月低点后舔舐伤口

路透东京3月15日 - 美元周三在亚洲时段走势不稳，投资者焦急地等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将对货币政策前景给出的线索。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议。利率期货市场暗示美联储升息的机率超过90%，投资者关注焦点已转向政策声明将如何描绘今年的升息步伐。

“考虑到市场已经消化升息预期，我们将关注美联储是否会暗示调整通胀或经济增长预估，”Sony Financial Holdings汇市分析师Kumiko Ishikawa表示。

“美联储有少许可能会暗示今年将升息四次而非三次，而这将提振美元，”她称。

美元兑日圆小涨0.1%至114.81，距离上周因升息预期而创下的1月19日以来最高水准115.51仍有一段距离。

“我认为美元今日升破115日圆或许有些困难，在月底当前财年结束前日本出口商仍寻求在该位之上卖出美元，”外汇研究公司Global-info Co高管Kaneo Ogino表示。

“当然，所有人都在静待美联储决议，所以我们预计汇率仍呈区间波动走势，直到我们获得有关今年余下时间利率预期的清晰信号，”他说。

美国隔夜公布的通胀数据强化了升息预期。美国2月生产者物价升幅大于预期，同比涨幅达到近五年来最大，直指通胀压力稳步上升。

日本央行周三也开始召开为期两日的货币政策会议。市场普遍预计，日本央行料维持货币政策不变，并强调通胀率距离可讨论退出大规模刺激举措的水平还很远。

英镑兑美元在上日挫跌至八周位低1.2110后疗伤止痛，外界担心英国退欧的过程漫长又痛苦。英镑兑美元日内持稳报1.2166。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周一获议会支持，可以开始退欧进程并展开为期两年的谈判；同时苏格兰考虑可能进行第二次独立公投。

欧元兑美元小升0.1%至1.0614美元，但仍低于周一触及的2月初以来高点1.0714。对荷兰大选的担忧与猜测欧洲央行可能准备缩减刺激计划的影响相互抵消。

荷兰将在周三举行议会选举，周末荷兰与土耳其之间爆发外交争端，导致移民和民族主义成为最火热的政治议题。

美元指数持平于101.71。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0613 1.0602 +0.10 +0.95 1.0513

美元/日圆 114.76 114.73 +0.03 -1.81 116.87

欧元/日圆 121.82 121.65 +0.14 -1.07 123.14

美元/瑞郎 1.0091 1.0099 -0.08 -0.85 1.0178

英镑/美元 1.2163 1.2152 +0.09 -1.40 1.2336

美元/加元 1.3467 1.3478 -0.08 +0.28 1.3430

美元/离岸人民币 6.8981 6.9000 -0.03 -1.07 6.9726

澳元/美元 0.7569 0.7558 +0.15 +4.91 0.7215

新西兰元/美元 0.6933 0.6917 +0.23 -0.12 0.6941

澳元/日圆 86.890 86.700 +0.22 +3.05 84.320

新西兰元/日圆 79.570 79.360 +0.26 -1.97 81.170

英镑/日圆 139.61 139.42 +0.14 -3.06 144.02

澳元/新西兰元 1.0917 1.0922 -0.05 +5.14 1.0383