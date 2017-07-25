《全球汇市》美元脱离13个月低位，但华盛顿政治风波继续施压

* 美联储今日稍晚将召开为期两天的政策会议 * 美元受到提振，因乐观美国数据推高美国公债收益率 * 政治风波令人担忧特朗普刺激和税改计划难以推进 路透新加坡7月25日 - 美元兑一篮子其他主要货币周二从13个月低位回升，在乐观美国经济数据出炉后试图摆脱近期颓势。投资者静候本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，希望从中找到下次收紧政策时机的线索。 但美元前景仍笼罩阴霾，因外界担心政治混乱局面将阻碍美国总统特朗普落实其刺激和税改计划。 美元指数 最新交投在94.062，脱离周一触及的2016年6月以来的最低位93.823。 分析师称，美国7月Markit制造业和服务业采购经理人指数(PMI)双双胜过预期，不仅在周一提振美国10年期公债收益率，还为美元带来支持。 市场普遍预期，美联储在周三结束为期两天的会议时将维持利率不变。投资者将关注美联储今年是否再度加息以及何时开始缩减债券持仓的新暗示。 巴克莱驻东京资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示，美元的任何反弹在短期内都可能受限，因围绕美国政治风险的担忧挥之不去。 “美元疲软的推动因素并没有消失。我认为美元不会从当前水准持续上升，”Kadota说。 美国总统特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)周一对参议院调查人员表示，他去年四次与俄罗斯官员会面，但并未与莫斯科方面共谋影响2016年美国大选。库什纳是一位白宫高级顾问。 美国国会和司法部特别检察官对通俄门事件的持续调查，以及通胀预期减弱，在本月多数时间内打压美元。 市场参与者表示，此项调查是导致特朗普减税和基础设施支出等促增长计划推进放缓的一个因素。 美元兑日圆 小涨0.2%至111.28，该货币对周一触及低位110.625，这是6月中以来最低水平。 欧元兑美元 持稳在1.1638美元，低于周一所及23个月高位1.1684。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1640 1.1638 +0.02 +10.72 1.0513 美元/日圆 111.22 111.09 +0.12 -4.83 116.87 欧元/日圆 129.46 129.31 +0.12 +5.13 123.14 美元/瑞郎 0.9472 0.9464 +0.08 -6.94 1.0178 英镑/美元 1.3021 1.3026 -0.04 +5.55 1.2336 美元/加元 1.2506 1.2507 -0.01 -6.88 1.3430 美元/离岸人民币 6.7525 6.7474 +0.08 -3.16 6.9726 澳元/美元 0.7910 0.7922 -0.15 +9.63 0.7215 新西兰元/美元 0.7424 0.7436 -0.16 +6.96 0.6941 澳元/日圆 87.990 88.010 -0.02 +4.35 84.320 新西兰元/日圆 82.580 82.630 -0.06 +1.74 81.170 英镑/日圆 144.84 144.72 +0.08 +0.57 144.02 澳元/新西兰元 1.0652 1.0649 +0.03 +2.59 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/侯雪苹/杜明霞/王颖；审校 张涛/李婷仪/陈宗琦/王丽鑫)