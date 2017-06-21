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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:37 BJT

《全球汇市》美元自一个月高位回落，英镑陷于两个月低位附近

    * 美元指数脱离一个月高位
    * 原油挫跌打压美债收益率，令美元承压
    * 英镑跌至两个月低位，因升息希望破灭

    路透东京6月21日 - 美元指数周三盘初自一个月高位回落，油价挫跌打压美债收益率；英镑在两个月低位附近游走，此前英国央行总裁卡尼浇息了英国升息希望。
    
    美元指数      小跌至97.719。

    美元指数周二曾触及一个月高位97.871，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息后，2017年还会再次升息的预期激励美元多头。
    
    但能支撑美元的美国公债收益率(殖利率)反弹走势隔夜停止，美元的涨势陷入停滞。
    
    美国10年期公债收益率           周二跟随油价跌势大幅下滑，回吐美联储敞开今年再次升息大门后录得的大部分涨幅。
    
    “油价下滑削弱通胀压力，进而阻止美国收益率上升，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

    “首先是美国通胀指标一直不够强劲。如今油价下滑，将削弱对美国能源业的信心，从而造成美元更大的压力。”
    
    美元兑日圆      下滑0.1%，报111.320日圆，脱离周二所及的近一个月高点111.790。
    
    欧元      持稳在1.1137美元。
    
    英镑        几近持平在1.2634美元，英镑隔夜下滑0.9%且一度触及两个月低点1.2603。
    
    英国央行总裁卡尼周二称目前不是升息时机            ，他的言论给英镑造成打击。上周英国央行会议上，三位货币政策委员会(MPC)成员意外投票支持升息。    

                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1133  1.1134  -0.01  +5.90  1.0513
    美元/日圆                   111.25  111.42  -0.15  -4.81  116.87
    欧元/日圆                   123.87  124.09  -0.18  +0.59  123.14
    美元/瑞郎                   0.9746  0.9750  -0.04  -4.24  1.0178
    英镑/美元                   1.2623  1.2629  -0.05  +2.33  1.2336
    美元/加元                   1.3278  1.3264  +0.11  -1.13  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8206  6.8224  -0.03  -2.18  6.9726
    澳元/美元                   0.7563  0.7579  -0.21  +4.82  0.7215
    新西兰元/美元               0.7231  0.7239  -0.11  +4.18  0.6941
    澳元/日圆                   84.150  84.480  -0.39  -0.20  84.320
    新西兰元/日圆               80.460  80.680  -0.27  -0.87  81.170
    英镑/日圆                   140.46  140.73  -0.19  -2.47  144.02
    澳元/新西兰元               1.0459  1.0464  -0.05  +0.73  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 戴素萍/杜明霞/李婷仪 审校 汪红英/龚芳/陈宗琦)
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