《全球汇市》美元自一个月高位回落，英镑陷于两个月低位附近

* 美元指数脱离一个月高位 * 原油挫跌打压美债收益率，令美元承压 * 英镑跌至两个月低位，因升息希望破灭 路透东京6月21日 - 美元指数周三盘初自一个月高位回落，油价挫跌打压美债收益率；英镑在两个月低位附近游走，此前英国央行总裁卡尼浇息了英国升息希望。 美元指数 小跌至97.719。 美元指数周二曾触及一个月高位97.871，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息后，2017年还会再次升息的预期激励美元多头。 但能支撑美元的美国公债收益率(殖利率)反弹走势隔夜停止，美元的涨势陷入停滞。 美国10年期公债收益率 周二跟随油价跌势大幅下滑，回吐美联储敞开今年再次升息大门后录得的大部分涨幅。 “油价下滑削弱通胀压力，进而阻止美国收益率上升，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 “首先是美国通胀指标一直不够强劲。如今油价下滑，将削弱对美国能源业的信心，从而造成美元更大的压力。” 美元兑日圆 下滑0.1%，报111.320日圆，脱离周二所及的近一个月高点111.790。 欧元 持稳在1.1137美元。 英镑 几近持平在1.2634美元，英镑隔夜下滑0.9%且一度触及两个月低点1.2603。 英国央行总裁卡尼周二称目前不是升息时机 ，他的言论给英镑造成打击。上周英国央行会议上，三位货币政策委员会(MPC)成员意外投票支持升息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1133 1.1134 -0.01 +5.90 1.0513 美元/日圆 111.25 111.42 -0.15 -4.81 116.87 欧元/日圆 123.87 124.09 -0.18 +0.59 123.14 美元/瑞郎 0.9746 0.9750 -0.04 -4.24 1.0178 英镑/美元 1.2623 1.2629 -0.05 +2.33 1.2336 美元/加元 1.3278 1.3264 +0.11 -1.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8224 -0.03 -2.18 6.9726 澳元/美元 0.7563 0.7579 -0.21 +4.82 0.7215 新西兰元/美元 0.7231 0.7239 -0.11 +4.18 0.6941 澳元/日圆 84.150 84.480 -0.39 -0.20 84.320 新西兰元/日圆 80.460 80.680 -0.27 -0.87 81.170 英镑/日圆 140.46 140.73 -0.19 -2.47 144.02 澳元/新西兰元 1.0459 1.0464 -0.05 +0.73 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 戴素萍/杜明霞/李婷仪 审校 汪红英/龚芳/陈宗琦)