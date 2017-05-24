《全球汇市》美元自低点反弹后持坚，穆迪下调中国评级令人民币下跌

* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布的美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。 美元指数 持稳于97.321，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 持坚于111.795日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。 美元兑欧元也勉力止住跌势。欧元本月在一系列利好因素支撑下走坚，例如法国大选忧虑消退、欧元区数据乐观、以及德国与美国公债收益率之差扩大。 欧元兑美元 几无变动，报1.1191美元，脱离昨日所及六个半月高位1.1268。 市场目前将注意力转向美联储的货币政策立场。美联储将于周三1800GMT发布的最新政策会议记录。 市场已经预计美联储将于6月升息，但考虑到美元近期疲弱，如果美联储做出任何鹰派立场暗示，都将受到美元多头欢迎。 **穆迪调降中国评级** 国际评级机构穆迪周三下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 中国离岸人民币应声下挫，但整体跌幅有限。离岸人民币兑美元 一度下跌0.1%至6.8901元人民币，之后回升至6.8841元人民币，仅跌约0.05%。 澳元小跌，但对中国降级消息的反应亦相对温和。澳元兑美元 下跌0.15%至0.7466美元。 “这几个货币的反应非常镇定，因中国仍预计拥有足够的储备实力用于进一步的财政支出，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。 其他货币方面，加元兑美元 持稳，报1.3518加元，隔夜曾触及一个月高位1.34 57加元。 原油价格上涨提振加元。目前关注焦点是OPEC周四在维也纳的会议，静观产油国是否会 就延长减产协议达成一致。 英镑兑美元 近持平，报1.2965，在曼彻斯特发生爆炸袭击后，英国暂停了选举 造势活动，市场正等待后续进展。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1186 1.1182 +0.04 +6.40 1.0513 美元/日圆 111.82 111.77 +0.04 -4.32 116.87 欧元/日圆 125.07 124.99 +0.06 +1.57 123.14 美元/瑞郎 0.9755 0.9759 -0.04 -4.16 1.0178 英镑/美元 1.2970 1.2959 +0.08 +5.14 1.2336 美元/加元 1.3525 1.3513 +0.09 +0.71 1.3430 美元/离岸人民币 6.8844 6.8786 +0.08 -1.26 6.9726 澳元/美元 0.7464 0.7474 -0.13 +3.45 0.7215 新西兰元/美元 0.7012 0.7010 +0.03 +1.02 0.6941 澳元/日圆 83.460 83.550 -0.11 -1.02 84.320 新西兰元/日圆 78.420 78.350 +0.09 -3.39 81.170 英镑/日圆 145.06 144.88 +0.12 +0.72 144.02 澳元/新西兰元 1.0641 1.0659 -0.17 +2.48 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/张若琪/白云/许娜/张明钧; 审校 王兴亚/戴素萍/杜明霞/高琦/郑茵)