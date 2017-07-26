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2 天前
《全球汇市》美元自13个月低位回升，投资者等待美联储政策决定
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2017年7月26日 / 早上7点34分 / 2 天前

《全球汇市》美元自13个月低位回升，投资者等待美联储政策决定

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 市场下调对美国年底前升息的预期
    * 欧元对近期涨势进行整固
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月26日 - 美元周三微涨，自前一交易日所及13个月低位回升，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决定前，削减部分空仓。
    
    根据路透调查及芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch工具，市场已下调对于美国未来数月升息的预期，认为年底前再次升息的概率不到50%。

    “如果声明措辞没有调整，我们可以预期美元会温和上涨，美联储在下个月的杰克森霍尔会议上，也会有更好的机会就其政策预期与外界进行沟通，”德国商业银行汇市分析师Ulrich Leuchtmann称。
    
    美元指数      微升0.1%至94.19，周二跌至13个月低位93.638。
    
    美联储结束两天的政策会议后，将于1800GMT公布政策决定。分析师预期指标利率目标区间将维持在1.00-1.25%不变。

    欧元兑美元         微跌至1.1631。该货币对周二一度升至1.17125，为2015年8月以来最高水准，且仅
略低于两年半高位，受德国企业调查强于预期提振。
    
    澳元下跌，因数据显示澳洲第二季消费通胀意外疲弱。澳元兑美元        下跌0.6%至0.7888美元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1637  1.1651  -0.12 +10.69  1.0513
    美元/日圆                   111.85  111.88  -0.03  -4.30  116.87
    欧元/日圆                   130.17  130.29  -0.09  +5.71  123.14
    美元/瑞郎                   0.9526  0.9523  +0.03  -6.41  1.0178
    英镑/美元                   1.3019  1.3023  -0.03  +5.54  1.2336
    美元/加元                   1.2502  1.2507  -0.04  -6.91  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7541  6.7572  -0.05  -3.13  6.9726
    澳元/美元                   0.7896  0.7936  -0.50  +9.44  0.7215
    新西兰元/美元               0.7421  0.7415  +0.08  +6.92  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1087  1.1090  -0.03  +3.45  1.0717
    欧元/英镑                   0.8939  0.8938  +0.01  +4.94  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5612  9.5598  +0.01  -0.20  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9847  7.9714  +0.17  -7.55  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/徐文焰/汪红英；审校 艾茂林/王兴亚/徐文焰)

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