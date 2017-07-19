《全球汇市》美元触及10个月低位后整理跌幅，共和党医保法案受挫

* 美国年内升息的预期减弱打击美元 * 日本央行料将推迟实现通胀率目标的预期时间 * 欧洲央行可能维持政策不变，或将调整措辞 路透东京7月19日 - 美元兑一篮子其他主要货币周三整理跌幅，此前跌至10个月低位，因美国共和党未能推进陷入停滞的医改议案，引发对总统特朗普的其它改革计划能否落实的担忧。 共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，总统特朗普以及共和党七年来一心推进的计划深受打击。 美元指数 小升0.2%至94.780，周二低见94.476，创2016年9月来最低。 欧元兑美元 日内小跌0.2%至1.1534美元，周二一度升至2016年5月来高点1.1583。 欧洲央行将于周四召开政策会议，官员们料将调整措辞，他们在推动央行走向政策正常化。 这种调整可能包括删除有关该行准备扩大资产购买计划规模或延长其时间的表述，预计秋季该行将宣布如何以及何时开始缩减购债计划。 熟悉相关讨论的三位消息人士表示，欧洲央行希望保持一定灵活性，以防前景恶化。该行料将继续使资产购买计划保持开放的限期，而不是设定一个可能比较久远的截止日期。 欧洲央行总裁德拉吉上月为可能调整量化宽松计划敞开大门，导致市场震荡。 “对于欧洲央行，最近几周市场预期已经有所改变，尤其是在德拉吉的评论被认为更加鹰派后，”巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha表示。 “从这一点来说，有关欧元和欧洲央行政策预期，有很多已经被消化，”他说，“关注点是德拉吉的看法是否会维持下去，或者我们是否会看到一些重新评估。” 关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将更谨慎对待升息的预期，亦打压美元。 周二出炉的数据显示，美国6月进口物价连续第二个月下降，因汽油产品成本继续下跌，暗示近期通胀可能仍然比较温和。 美联储主席叶伦上周在国会证词中暗示要谨慎，加上上周五出炉的美国通胀和零售销售数据令人失望，再添证据显示美联储有理由不急着紧缩政策。 大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示，“医改议案闯关失败后，给美元新增压力，但早在上周叶伦谈话后，美元已经承压。” 他表示，叶伦提到“不确定性”，这句话“让市场紧张”，并促使市场缩减对今年再次升息的预期。 美元兑日圆 持平报112.065日圆，远低于上周触及的近四个月高位114.495。周二则一度低见111.685日圆，为6月27日以来最低。 日本央行的政策会议将于周四结束。消息人士称，日本央行的决策官员料将调高其经济成长预测，但调降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。 路透调查的多数分析师认为，日本央行将会再次推迟实现2%通胀目标的预期时间。 澳元 涨0.2%至0.7926美元，周二劲升触及两年高点，因澳洲央行上次会议记录显示，决策官员对经济前景的看法变得更加乐观。 美元兑墨西哥披索下跌0.2%，至17.446，评级机构标普周二上调墨西哥主权评等展望，由“负面”升至“稳定”，并肯定墨西哥政府对抑制债务上升的努力。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1532 1.1552 -0.17 +9.69 1.0513 美元/日圆 112.18 112.06 +0.11 -4.01 116.87 欧元/日圆 129.37 129.46 -0.07 +5.06 123.14 美元/瑞郎 0.9559 0.9547 +0.13 -6.08 1.0178 英镑/美元 1.3035 1.3038 -0.02 +5.67 1.2336 美元/加元 1.2637 1.2626 +0.09 -5.90 1.3430 美元/离岸人民币 6.7543 6.7478 +0.10 -3.13 6.9726 澳元/美元 0.7928 0.7915 +0.16 +9.88 0.7215 新西兰元/美元 0.7362 0.7348 +0.19 +6.07 0.6941 澳元/日圆 88.960 88.690 +0.30 +5.50 84.320 新西兰元/日圆 82.620 82.320 +0.36 +1.79 81.170 英镑/日圆 146.28 146.12 +0.11 +1.57 144.02 澳元/新西兰元 1.0766 1.0766 +0.00 +3.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 徐文焰/王颖/杜明霞/蔡美珍 审校 张若琪/郑茵/高琦/白云)