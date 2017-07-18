《全球汇市》美元跌至10个月低点，因特朗普医保法案受挫打击信心

* 共和党医保法案在参议院受挫 * 进一步打击对特朗普立法能力的信心 * 美元触及9月以来低点 * 澳元在央行公布会议记录后大涨1.5% * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月18日 - 美元兑一篮子货币周二跌至10个月低点，市场原已担心美国经济增长速度，而特朗普推进医保法案的最新努力在参议院受挫，进一步打击了人气。 澳元是美元再度下滑的最大受益货币，澳元兑美元 跳涨1.5%至逾两年高位，此前此前澳洲央行公布7月政策会议纪录显示，其对于经济前景看法更加乐观。 美元过去四周已累计跌逾3%。受到围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息能力的质疑、以及其他主要央行态度转趋鹰派的迹象拖累。 美元指数 周二报94.830，自1月3日触及14年高位103.82以来，该指数已累计下跌8.8%。 “很明显，目前传来的任何消息都在强化市场对美元的负面态度，”纽约梅隆银行驻伦敦资深外汇策略师Neil Mellor称。 “目前通胀还不够给力。任何类似(特朗普遭遇挫败)消息都可能推低美元。” 周一稍晚，美国又有两位共和党参议员Mike Lee和Jerry Moran表示反对修改后的医改议案，通过医保改革的努力陷于混沌不明。 “如果该议案无法通过，那减税就没有资金支持。要想落实特朗普的财政政策将十分困难，”道富银行东京分支主管Bart Wakabayashi称。 上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策官员有这样的预测。 货币市场工具 当前走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。 相比之下，欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。 “许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 欧元兑美元 上涨0.3%至1.1517，触及去年5月来最高水平。 欧洲央行预计将在周四的议息会议上按兵不动，同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。 隔夜汇市更多是受政治因素影响，而不是利率，这在日圆/美元走势上很明显。日圆兑美元 上涨0.4%至112.30。 澳元料将创下四个月以来的最大单日涨幅，受澳洲央行提到“中性”利率提振。 “围绕中性利率的讨论可以被解读为给紧缩周期奠定基础，”Westphalia驻悉尼首席分析师Bill Evans写 道。 “但是，在薪资和通胀、消费者、当然还有就业市场和楼市，这些方面存在不确定性，所以不宜对这个信 号过度解读。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1526 1.1478 +0.42 +9.64 1.0513 美元/日圆 112.24 112.62 -0.34 -3.96 116.87 欧元/日圆 129.37 129.25 +0.09 +5.06 123.14 美元/瑞郎 0.9566 0.9625 -0.61 -6.01 1.0178 英镑/美元 1.3116 1.3054 +0.47 +6.32 1.2336 美元/加元 1.2655 1.2695 -0.32 -5.77 1.3430 美元/离岸人民币 6.7523 6.7631 -0.16 -3.16 6.9726 澳元/美元 0.7912 0.7798 +1.46 +9.66 0.7215 新西兰元/美元 0.7353 0.7314 +0.53 +5.94 0.6941 欧元/瑞郎 1.1027 1.1048 -0.19 +2.89 1.0717 欧元/英镑 0.8787 0.8788 -0.01 +3.16 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5392 9.5113 +0.29 -0.42 9.5799 美元/挪威克朗 8.1091 8.1566 -0.58 -6.11 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/刘秀红/张明钧/王洋/汪红英；审校 蔡美珍/汪红英/孙茉莉)