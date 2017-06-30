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2 天前
《全球汇市》美元连跌后持稳，但可能创七年来最大季度跌幅
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2017年6月30日 / 早上8点02分 / 2 天前

《全球汇市》美元连跌后持稳，但可能创七年来最大季度跌幅

2 分钟阅读

    * 美元连跌三日后持稳
    * 日圆因股市下跌而走高
    * 周五关注加拿大与英国数据
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月30日 - 美元周五可能创近七年来最大季度跌幅，兑主要货币只是略有上升。在过去一周中，鹰派央行官员关于通胀的言论震动主要汇市。
    
    美元兑欧元在欧洲盘初涨约0.2%，但本季仍下跌近9%，本周就下跌了2%。

    与美国周四收盘相比，美元指数持稳。但美元兑日圆跌0.2%。
    
    投资者在做出大举变动，以反映一些主要央行未来数月可能升息的前景的同时，未来两周的数据和一些政策会议将至关重要，周五出炉的加拿大国内生产总值(GDP)就是一个关注点。
    
    受油价复苏提振，加元兑美元走强至1.30加元下方，为1月来首次，因投资者预期加拿大央行7月12日升息的可能性为70%。
    
    “2017年加拿大央行升息的可能性最近大增，这是加元的主要推动力，”LMAX Exchange分析师Joel Kruger说。
    
    “本周油价复苏，又为买入加拿大多仓提供一个理由。有充分的理由期待今天又是活跃的一天。”

    除了增长数据意外，包括加拿大皇家银行在内的加拿大银行还指出，如果加元要守住涨幅，那么加拿大央行的企业调查则需支持官员近来的向好言论。
    
    英镑兑美元      本周也突破1.30关口，周五则守在该水平附近，市场走势显示12月之前加息的可能性目前为70%。
    
    经常账赤字数据在周五将提供不同的关注焦点。分析师预测，该数据再度表现疲软，使英国庞大的外部逆差有所平衡，这要拜英镑贬值所赐。
    
    “该数据的发布，为结构性英镑空头和周期性英镑多头之间的辩论再添动力，”汇丰分析师在对客户的报告中称。
    
    “如果经常账赤字扩大，则会强化这样一种观点，即从结构性角度看英镑需进一步走贬。我们认为...英镑下滑是必要的。”
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1413  1.1440  -0.24  +8.56  1.0513
    美元/日圆                   111.98  112.16  -0.16  -4.18  116.87
    欧元/日圆                   127.79  128.31  -0.41  +3.78  123.14
    美元/瑞郎                   0.9580  0.9556  +0.25  -5.88  1.0178
    英镑/美元                   1.3012  1.3004  +0.06  +5.48  1.2336
    美元/加元                   1.2989  1.3003  -0.11  -3.28  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7783  6.7918  -0.20  -2.79  6.9726
    澳元/美元                   0.7673  0.7682  -0.12  +6.35  0.7215
    新西兰元/美元               0.7324  0.7297  +0.37  +5.52  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0933  1.0933  +0.00  +2.02  1.0717
    欧元/英镑                   0.8768  0.8794  -0.30  +2.93  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6609  9.6771  -0.17  +0.85  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3710  8.3840  -0.16  -3.08  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/杜明霞/侯雪苹；审校 艾茂林/于春红/张若琪/李春喜)

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