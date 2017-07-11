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1 天前
《全球汇市》美元/日圆创四个月高位，新西兰地震后本币下跌
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2017年7月11日 / 早上7点54分 / 1 天前

《全球汇市》美元/日圆创四个月高位，新西兰地震后本币下跌

2 分钟阅读

    * 美国非农就业数据公布以来，美元已连涨三日
    * 10年期美债收益率自6月27日以来升25个基点
    * 新西兰元下跌，此前新西兰南岛的南部发生6.8级地震
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月11日 - 美元兑一篮子主要货币周二进一步上涨，兑日圆触及四个月高位，受到过去两周10年期美债收益率(殖利率)上升25个基点支撑。
    
    新西兰元跌至6月23日以来最低，此前有报导称，新西兰南岛的南部周二发生6.8级地震，尚无有关地震伤亡的报告。            

    美元指数      涨幅略逾0.1%，至96.138；美元兑欧元亦涨0.1%；美元兑日圆      涨约0.33%至114.43日圆，为3月中旬以来最高。
    
    “目前真正的主导因素在于，美国公债实质收益率上升，”伦敦汇率基金Millennium Global旗下资产组合投资联席主管Richard Benson称。
    
    “这确实看来像是当前市场的主题。美元兑日圆受到适当支撑，我认为(这种交易)参与度还不算高。”
    
    本周央行动向将再度吸引市场的大部分目光。
    
    加拿大央行周三将召开会议。外界普遍预计该央行将升息，因其主要决策者在过去一个月发出强烈暗示。

    美联储主席叶伦周三和周四将在国会进行半年度听证演说，而英国央行副总裁布罗德班特周二稍晚将发表讲话。
    
    自上周尾段以来的数据揭示了英国经济的黯淡前景，削弱了关于央行今年稍晚可能加息的暗示。
    
    加拿大皇家银行预计英镑兑美元本周将走软。
    
    “如果布罗德班特的讲话比较谨慎，并且明天的就业和薪资数据也比较疲软，则会强化我们对于英镑自1.3042美元的修正应会继续的看法，”加拿大皇家银行在报告中称。
    
    英镑兑美元和欧元分别持稳于1.2887美元和0.8837英镑。                
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1390  1.1399  -0.08  +8.34  1.0513
    美元/日圆                   114.32  114.03  +0.25  -2.18  116.87
    欧元/日圆                   130.25  129.96  +0.22  +5.77  123.14
    美元/瑞郎                   0.9674  0.9655  +0.20  -4.95  1.0178
    英镑/美元                   1.2893  1.2875  +0.14  +4.52  1.2336
    美元/加元                   1.2905  1.2888  +0.13  -3.91  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8024  6.8055  -0.05  -2.44  6.9726
    澳元/美元                   0.7615  0.7605  +0.13  +5.54  0.7215
    新西兰元/美元               0.7227  0.7270  -0.59  +4.12  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1019  1.1006  +0.12  +2.82  1.0717
    欧元/英镑                   0.8833  0.8847  -0.16  +3.70  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6076  9.6078  -0.00  +0.29  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3473  8.3258  +0.26  -3.35  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/许娜/孙国玉；审校 孙茉莉/张明钧/艾茂林)

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