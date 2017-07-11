《全球汇市》美元/日圆创四个月高位，新西兰地震后本币下跌

* 美国非农就业数据公布以来，美元已连涨三日 * 10年期美债收益率自6月27日以来升25个基点 * 新西兰元下跌，此前新西兰南岛的南部发生6.8级地震 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月11日 - 美元兑一篮子主要货币周二进一步上涨，兑日圆触及四个月高位，受到过去两周10年期美债收益率(殖利率)上升25个基点支撑。 新西兰元跌至6月23日以来最低，此前有报导称，新西兰南岛的南部周二发生6.8级地震，尚无有关地震伤亡的报告。 美元指数 涨幅略逾0.1%，至96.138；美元兑欧元亦涨0.1%；美元兑日圆 涨约0.33%至114.43日圆，为3月中旬以来最高。 “目前真正的主导因素在于，美国公债实质收益率上升，”伦敦汇率基金Millennium Global旗下资产组合投资联席主管Richard Benson称。 “这确实看来像是当前市场的主题。美元兑日圆受到适当支撑，我认为(这种交易)参与度还不算高。” 本周央行动向将再度吸引市场的大部分目光。 加拿大央行周三将召开会议。外界普遍预计该央行将升息，因其主要决策者在过去一个月发出强烈暗示。 美联储主席叶伦周三和周四将在国会进行半年度听证演说，而英国央行副总裁布罗德班特周二稍晚将发表讲话。 自上周尾段以来的数据揭示了英国经济的黯淡前景，削弱了关于央行今年稍晚可能加息的暗示。 加拿大皇家银行预计英镑兑美元本周将走软。 “如果布罗德班特的讲话比较谨慎，并且明天的就业和薪资数据也比较疲软，则会强化我们对于英镑自1.3042美元的修正应会继续的看法，”加拿大皇家银行在报告中称。 英镑兑美元和欧元分别持稳于1.2887美元和0.8837英镑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1390 1.1399 -0.08 +8.34 1.0513 美元/日圆 114.32 114.03 +0.25 -2.18 116.87 欧元/日圆 130.25 129.96 +0.22 +5.77 123.14 美元/瑞郎 0.9674 0.9655 +0.20 -4.95 1.0178 英镑/美元 1.2893 1.2875 +0.14 +4.52 1.2336 美元/加元 1.2905 1.2888 +0.13 -3.91 1.3430 美元/离岸人民币 6.8024 6.8055 -0.05 -2.44 6.9726 澳元/美元 0.7615 0.7605 +0.13 +5.54 0.7215 新西兰元/美元 0.7227 0.7270 -0.59 +4.12 0.6941 欧元/瑞郎 1.1019 1.1006 +0.12 +2.82 1.0717 欧元/英镑 0.8833 0.8847 -0.16 +3.70 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6076 9.6078 -0.00 +0.29 9.5799 美元/挪威克朗 8.3473 8.3258 +0.26 -3.35 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/许娜/孙国玉；审校 孙茉莉/张明钧/艾茂林)