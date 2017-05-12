版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 12:42 BJT

《全球汇市》美元/日圆小跌脱离八周高点，关注美国经济数据

    * 美元兑日圆小幅下滑，在八周高位下方交投
    * 焦点在美国数据以及经济成长动能
    * 新西兰元仍处守势，上日下跌

    路透新加坡5月12日 - 美元兑日圆周五在八周高点下方交投，短期焦点在美国即将公布的经济数据是否会进一步助涨美元。
    
    美元兑日圆      下滑0.1%至113.70，已从5月10日所及八周高位114.38回落。

    不过，美元本周仍上涨0.8%，在自法国总统大选首轮投票开始以来的三周中累计上扬超过4%，日圆却下滑，因投资者的避险意愿下降。
    
    “美元兑日圆的支撑意外良好，市场似乎看法非常乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
     山本雅文称，尽管美国经济增长第一季表现疲弱后在第二季或有所改善，但增速可能仍困在2%以下。
    
    分析师表示，围绕美国经济增长动能的不确定性，以及特朗普意外将FBI局长科米解职的政治余波影响，可能会限制近期美元的涨幅。

    外界担心，美国政坛的最新风暴，有可能阻碍特朗普政府实现税改及刺激措施的能力。
    
    “美元/日圆大概会在112-115日圆区间一段时间，”Brown Brothers Harriman外汇策略分析师Masashi Murata指出，并称美元可能需要花费一段时间才能升破115日圆。
    
    周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数意外下滑，4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹，显示就业市场趋紧及通胀上升，这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月升息。            
    
    周五将公布更多美国数据，包括4月零售销售及消费者物价指数。

    欧元兑美元      小涨0.1%至1.0870美元。本周稍早，欧元兑美元曾触及六个月高位1.1024美元，因马克龙在法国总统大选中胜出，让市场如释重负。
    
    新西兰元兑美元        跌0.2%至0.6838美元，继续处于守势，周四则挫跌1.3%。
    
    新西兰元周四一度跌至2016年6月以来最低0.6818，之前新西兰央行维持中性的政策立场，并警告称投资者对于前景的解读有误，央行还表达了对新西兰元今年下跌的认同。
    
    除了美国数据，投资者还将关注七国集团(G7)财金首长周五开始在意大利召开为期两天的会议。
    
    许多与会人士将关注美国财长努钦，以评估美国对于特朗普曾扬言将推翻的G7共识议题：保护主义和气候变化，有何打算。            
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0867  1.0861  +0.06  +3.37  1.0513
    美元/日圆                   113.72  113.84  -0.11  -2.70  116.87
    欧元/日圆                   123.59  123.64  -0.04  +0.37  123.14
    美元/瑞郎                   1.0077  1.0076  +0.01  -0.99  1.0178
    英镑/美元                   1.2886  1.2881  +0.04  +4.46  1.2336
    美元/加元                   1.3698  1.3695  +0.02  +2.00  1.3430
    美元/离岸人民币             6.9018  6.9031  -0.02  -1.02  6.9726
    澳元/美元                   0.7377  0.7376  +0.01  +2.25  0.7215
    新西兰元/美元               0.6837  0.6846  -0.13  -1.50  0.6941
    澳元/日圆                   83.930  84.030  -0.12  -0.46  84.320
    新西兰元/日圆               77.770  77.990  -0.28  -4.19  81.170
    英镑/日圆                   146.56  146.72  -0.11  +1.76  144.02
    澳元/新西兰元               1.0791  1.0768  +0.21  +3.93  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/白云/蔡美珍/侯雪苹；审校 杜明霞/张明钧/李婷仪/陈宗琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐