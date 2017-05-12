《全球汇市》美元/日圆小跌脱离八周高点，关注美国经济数据

* 美元兑日圆小幅下滑，在八周高位下方交投 * 焦点在美国数据以及经济成长动能 * 新西兰元仍处守势，上日下跌 路透新加坡5月12日 - 美元兑日圆周五在八周高点下方交投，短期焦点在美国即将公布的经济数据是否会进一步助涨美元。 美元兑日圆 下滑0.1%至113.70，已从5月10日所及八周高位114.38回落。 不过，美元本周仍上涨0.8%，在自法国总统大选首轮投票开始以来的三周中累计上扬超过4%，日圆却下滑，因投资者的避险意愿下降。 “美元兑日圆的支撑意外良好，市场似乎看法非常乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 山本雅文称，尽管美国经济增长第一季表现疲弱后在第二季或有所改善，但增速可能仍困在2%以下。 分析师表示，围绕美国经济增长动能的不确定性，以及特朗普意外将FBI局长科米解职的政治余波影响，可能会限制近期美元的涨幅。 外界担心，美国政坛的最新风暴，有可能阻碍特朗普政府实现税改及刺激措施的能力。 “美元/日圆大概会在112-115日圆区间一段时间，”Brown Brothers Harriman外汇策略分析师Masashi Murata指出，并称美元可能需要花费一段时间才能升破115日圆。 周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数意外下滑，4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹，显示就业市场趋紧及通胀上升，这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月升息。 周五将公布更多美国数据，包括4月零售销售及消费者物价指数。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.0870美元。本周稍早，欧元兑美元曾触及六个月高位1.1024美元，因马克龙在法国总统大选中胜出，让市场如释重负。 新西兰元兑美元 跌0.2%至0.6838美元，继续处于守势，周四则挫跌1.3%。 新西兰元周四一度跌至2016年6月以来最低0.6818，之前新西兰央行维持中性的政策立场，并警告称投资者对于前景的解读有误，央行还表达了对新西兰元今年下跌的认同。 除了美国数据，投资者还将关注七国集团(G7)财金首长周五开始在意大利召开为期两天的会议。 许多与会人士将关注美国财长努钦，以评估美国对于特朗普曾扬言将推翻的G7共识议题：保护主义和气候变化，有何打算。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0867 1.0861 +0.06 +3.37 1.0513 美元/日圆 113.72 113.84 -0.11 -2.70 116.87 欧元/日圆 123.59 123.64 -0.04 +0.37 123.14 美元/瑞郎 1.0077 1.0076 +0.01 -0.99 1.0178 英镑/美元 1.2886 1.2881 +0.04 +4.46 1.2336 美元/加元 1.3698 1.3695 +0.02 +2.00 1.3430 美元/离岸人民币 6.9018 6.9031 -0.02 -1.02 6.9726 澳元/美元 0.7377 0.7376 +0.01 +2.25 0.7215 新西兰元/美元 0.6837 0.6846 -0.13 -1.50 0.6941 澳元/日圆 83.930 84.030 -0.12 -0.46 84.320 新西兰元/日圆 77.770 77.990 -0.28 -4.19 81.170 英镑/日圆 146.56 146.72 -0.11 +1.76 144.02 澳元/新西兰元 1.0791 1.0768 +0.21 +3.93 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/白云/蔡美珍/侯雪苹；审校 杜明霞/张明钧/李婷仪/陈宗琦)