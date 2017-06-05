《全球汇市》美国非农就业报告后的美元疲态未改，英镑小跌

* 美元指数跌至七个月低点，因非农就业岗位增幅不及预期 * 英镑在发生袭击事件后承压，英国本周将举行大选 路透东京6月5日 - 美元周一维持疲态，兑一篮子货币仍接近美国就业数据公布后触及的七个月低点。美国非农就业报告令人失望，促使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储，FED)未来加息的预期，打压美元下跌。 美元指数 在亚洲盘初持平报96.736，但距离周五所及低点96.654仍不远，后者亦为11月9日以来低位。 英镑下跌，在英国不到三个月内出现第三次恐袭后承压。 周六至少有七人在伦敦桥附近区域发生的袭击事件中丧生。 英国周四即将举行大选，民调显示英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属政党依然领先反对党工党，但领先幅度缩小。 美国5月非农就业岗位增长势头放慢，此前两个月的增幅也被下修，暗示就业市场正丧失动能，尽管失业率降至16年低点4.3%。 尽管市场人士仍预期美联储本月将升息，但许多人认为今年下半年的政策路线可能更偏鸽派。 “就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动，”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。 美元稍早触及两周低位110.25后，目前近持平于110.40日圆；欧元在升至七个月高位1.1285后，目前小跌0.1%至1.1270美元。 英镑 下滑0.2%至1.2866美元。 “在英国大选以前，我猜想英镑在今明两天会陷于区间波动，因为我认为没有人能够精准预测选举的结果，”Murata指出。“英国脱欧教我们的事就是不要相信民调，在英国面临重大事件前不要积极布仓。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1268 1.1280 -0.11 +7.18 1.0513 美元/日圆 110.47 110.40 +0.06 -5.48 116.87 欧元/日圆 124.50 124.56 -0.05 +1.10 123.14 美元/瑞郎 0.9636 0.9621 +0.16 -5.33 1.0178 英镑/美元 1.2864 1.2882 -0.14 +4.28 1.2336 美元/加元 1.3500 1.3480 +0.15 +0.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.7764 6.7728 +0.05 -2.81 6.9726 澳元/美元 0.7423 0.7441 -0.24 +2.88 0.7215 新西兰元/美元 0.7138 0.7139 -0.01 +2.84 0.6941 澳元/日圆 82.040 82.180 -0.17 -2.70 84.320 新西兰元/日圆 78.880 78.880 +0.00 -2.82 81.170 英镑/日圆 142.14 142.28 -0.10 -1.31 144.02 澳元/新西兰元 1.0400 1.0413 -0.12 +0.16 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/戴素萍/龚芳; 审校 杜明霞/白云/王丽鑫)