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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 09:03 BJT

《全球汇市》美国非农就业报告后的美元疲态未改，英镑小跌

    * 美元指数跌至七个月低点，因非农就业岗位增幅不及预期
    * 英镑在发生袭击事件后承压，英国本周将举行大选

    路透东京6月5日 - 美元周一维持疲态，兑一篮子货币仍接近美国就业数据公布后触及的七个月低点。美国非农就业报告令人失望，促使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储，FED)未来加息的预期，打压美元下跌。
    
    美元指数      在亚洲盘初持平报96.736，但距离周五所及低点96.654仍不远，后者亦为11月9日以来低位。

    英镑下跌，在英国不到三个月内出现第三次恐袭后承压。
    
    周六至少有七人在伦敦桥附近区域发生的袭击事件中丧生。            
    
    英国周四即将举行大选，民调显示英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属政党依然领先反对党工党，但领先幅度缩小。
    
    美国5月非农就业岗位增长势头放慢，此前两个月的增幅也被下修，暗示就业市场正丧失动能，尽管失业率降至16年低点4.3%。            
    
    尽管市场人士仍预期美联储本月将升息，但许多人认为今年下半年的政策路线可能更偏鸽派。

    “就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动，”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。
    
    美元稍早触及两周低位110.25后，目前近持平于110.40日圆；欧元在升至七个月高位1.1285后，目前小跌0.1%至1.1270美元。
    
    英镑      下滑0.2%至1.2866美元。
    
    “在英国大选以前，我猜想英镑在今明两天会陷于区间波动，因为我认为没有人能够精准预测选举的结果，”Murata指出。“英国脱欧教我们的事就是不要相信民调，在英国面临重大事件前不要积极布仓。”
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1268  1.1280  -0.11  +7.18  1.0513
    美元/日圆                   110.47  110.40  +0.06  -5.48  116.87
    欧元/日圆                   124.50  124.56  -0.05  +1.10  123.14
    美元/瑞郎                   0.9636  0.9621  +0.16  -5.33  1.0178
    英镑/美元                   1.2864  1.2882  -0.14  +4.28  1.2336
    美元/加元                   1.3500  1.3480  +0.15  +0.52  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7764  6.7728  +0.05  -2.81  6.9726
    澳元/美元                   0.7423  0.7441  -0.24  +2.88  0.7215
    新西兰元/美元               0.7138  0.7139  -0.01  +2.84  0.6941
    澳元/日圆                   82.040  82.180  -0.17  -2.70  84.320
    新西兰元/日圆               78.880  78.880  +0.00  -2.82  81.170
    英镑/日圆                   142.14  142.28  -0.10  -1.31  144.02
    澳元/新西兰元               1.0400  1.0413  -0.12  +0.16  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/戴素萍/龚芳; 审校 杜明霞/白云/王丽鑫)
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