《全球汇市》美联储会议前美元持稳，加元触及两个月高位

* 加元上涨，因央行官员暗示升息 * 加元涨势扩大，触及约两个月最高点 * 美元指数持稳，关注美联储货币政策会议 路透新加坡6月13日 - 美元指数周二持稳，市场关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的会议；加元上扬，此前加拿大央行暗示可能比预期更早升息 美元指数 最新报97.245，仍高于上周触及的七个月低位96.511。 加元兑美元 延续涨势，一度触及1.3287加元，为约两个月以来的最高位，周一则涨逾1%。 加元受到提振，此前加拿大央行一位高官的言论，引发了该央行可能比预期更早升息的预期。 本周市场关注焦点放在央行会议上，美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议将于周二稍晚开始。 鉴于市场普遍预期美联储将升息，联储关于未来数月进一步紧缩步伐的任何新的暗示，以及其对经济和通胀前景的看法，将是投资者关注的焦点。 投资者也将关注美联储是否会就缩减其资产负债表计划提供新的细节。 “鉴于(联储上次会议的)会议记录涵盖了许多细节，一个可能的情况就是6月会进行宣布，然后9月开始实施，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，他指的是联储可能进行的缩表计划。 他表示，如果真的是这样，美债收益率与美元或将小涨。 其他方面，英国央行周四将宣布利率决议，日本央行也将于6月15-16日举行政策会议。 美元兑日圆 小涨0.1%至110.09，上周五曾创一周高位110.815。欧元兑美元 跌0.1%至1.1192。 英镑兑美元 持稳于1.2659，仍高于周五所创4月中旬以来低位1.2636。 英国首相特雷莎梅在上周四大选意外失去议会多数优势后，英镑在过去两天贬值2.3%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1190 1.1200 -0.09 +6.44 1.0513 美元/日圆 110.01 109.92 +0.08 -5.87 116.87 欧元/日圆 123.10 123.14 -0.03 -0.03 123.14 美元/瑞郎 0.9694 0.9686 +0.08 -4.76 1.0178 英镑/美元 1.2646 1.2655 -0.07 +2.51 1.2336 美元/加元 1.3279 1.3322 -0.32 -1.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.7929 6.7938 -0.01 -2.58 6.9726 澳元/美元 0.7557 0.7539 +0.24 +4.74 0.7215 新西兰元/美元 0.7212 0.7198 +0.19 +3.90 0.6941 澳元/日圆 83.140 82.900 +0.29 -1.40 84.320 新西兰元/日圆 79.360 79.140 +0.28 -2.23 81.170 英镑/日圆 139.15 139.18 -0.02 -3.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0477 1.0471 +0.06 +0.91 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/陈宗琦/龚芳; 审校 徐文焰/王兴亚/李婷仪)