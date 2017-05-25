《全球汇市》美联储会议记录令美元处于守势，欧元回升

* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 路透东京5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 跌0.3%报96.972. 美联储暗示升息将采取循序渐进，致使美国公债收益率下跌，进而令美元承压。 “公债对会议记录的反应表明，市场参与者并不认为6月加息是板上钉钉的事，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。 美元兑日圆 近持平报111.635，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.2%报1.1240，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1.1500美元，”瑞穗银行分析师Daisuke Karakama说。 “不过，美联储会议记录公布后，市场走势缺乏诱因。我们得等待美国非农就业报告这一下一个重大事件；与此同时，交易员继续关注任何与特朗普有关的大新闻。” 加元兑美元接近一个月高点，此前加拿大央行对经济的评估比一些分析师的看法更乐观。 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变，称第二季经济成长可能有所放缓，政府调控举措尚未让楼市出现实质性降温。央行同时指出，加拿大民众消费支出强劲、楼市繁荣，且就业增长。 加元兑美元 报1.3405加元，此前一度触及1.3402加元，为4月19日以来最高。 油价走强亦支撑加元本周走势；市场冀望OPEC所引领的减产协议会延长实施，促使油价脱离本月稍早所及数月低点而强力反弹。 其他石油相关货币亦上涨。 挪威克朗兑欧元 报9.349，周线上涨约0.3%。克朗摆脱三周前所创九个月低位9.577，当时油价跌至11月以来低位。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7510。在穆迪调降中国债信评级后，澳元周三曾跌至0.7443美元，但在美元走势普遍低迷的情况下，澳元已反弹回升。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1237 1.1217 +0.18 +6.89 1.0513 美元/日圆 111.57 111.49 +0.07 -4.53 116.87 欧元/日圆 125.40 125.05 +0.28 +1.84 123.14 美元/瑞郎 0.9718 0.9730 -0.12 -4.52 1.0178 英镑/美元 1.2980 1.2973 +0.05 +5.22 1.2336 美元/加元 1.3395 1.3407 -0.09 -0.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8645 6.8736 -0.13 -1.55 6.9726 澳元/美元 0.7511 0.7502 +0.12 +4.10 0.7215 新西兰元/美元 0.7044 0.7046 -0.03 +1.48 0.6941 澳元/日圆 83.850 83.660 +0.23 -0.56 84.320 新西兰元/日圆 78.620 78.590 +0.04 -3.14 81.170 英镑/日圆 144.89 144.64 +0.17 +0.60 144.02 澳元/新西兰元 1.0663 1.0642 +0.20 +2.70 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 徐文焰/李爽/张明钧/侯雪苹/龚芳/王丽鑫/李婷仪/艾茂林/王颖)