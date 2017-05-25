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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 11:13 BJT

《全球汇市》美联储会议记录令美元处于守势，欧元回升

    * 美联储最新会议记录基调不及预期强硬
    * 欧元回升向六个半月高点
    * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势

    路透东京5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。
    
    周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。            

    美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。
    
    美元指数      跌0.3%报96.972.
    
    美联储暗示升息将采取循序渐进，致使美国公债收益率下跌，进而令美元承压。
    
    “公债对会议记录的反应表明，市场参与者并不认为6月加息是板上钉钉的事，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。

    美元兑日圆      近持平报111.635，脱离上日所及一周高位112.130.

    欧元兑美元      涨0.2%报1.1240，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。

    欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。
    
    “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1.1500美元，”瑞穗银行分析师Daisuke Karakama说。

    “不过，美联储会议记录公布后，市场走势缺乏诱因。我们得等待美国非农就业报告这一下一个重大事件；与此同时，交易员继续关注任何与特朗普有关的大新闻。”
    
    加元兑美元接近一个月高点，此前加拿大央行对经济的评估比一些分析师的看法更乐观。
    
    加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变，称第二季经济成长可能有所放缓，政府调控举措尚未让楼市出现实质性降温。央行同时指出，加拿大民众消费支出强劲、楼市繁荣，且就业增长。            
    
    加元兑美元        报1.3405加元，此前一度触及1.3402加元，为4月19日以来最高。

    油价走强亦支撑加元本周走势；市场冀望OPEC所引领的减产协议会延长实施，促使油价脱离本月稍早所及数月低点而强力反弹。
    
    其他石油相关货币亦上涨。
    
    挪威克朗兑欧元         报9.349，周线上涨约0.3%。克朗摆脱三周前所创九个月低位9.577，当时油价跌至11月以来低位。
    
    澳元兑美元        涨0.1%至0.7510。在穆迪调降中国债信评级后，澳元周三曾跌至0.7443美元，但在美元走势普遍低迷的情况下，澳元已反弹回升。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1237  1.1217  +0.18  +6.89  1.0513
    美元/日圆                   111.57  111.49  +0.07  -4.53  116.87
    欧元/日圆                   125.40  125.05  +0.28  +1.84  123.14
    美元/瑞郎                   0.9718  0.9730  -0.12  -4.52  1.0178
    英镑/美元                   1.2980  1.2973  +0.05  +5.22  1.2336
    美元/加元                   1.3395  1.3407  -0.09  -0.26  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8645  6.8736  -0.13  -1.55  6.9726
    澳元/美元                   0.7511  0.7502  +0.12  +4.10  0.7215
    新西兰元/美元               0.7044  0.7046  -0.03  +1.48  0.6941
    澳元/日圆                   83.850  83.660  +0.23  -0.56  84.320
    新西兰元/日圆               78.620  78.590  +0.04  -3.14  81.170
    英镑/日圆                   144.89  144.64  +0.17  +0.60  144.02
    澳元/新西兰元               1.0663  1.0642  +0.20  +2.70  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 徐文焰/李爽/张明钧/侯雪苹/龚芳/王丽鑫/李婷仪/艾茂林/王颖)
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