《全球汇市》美联储会议记录公布后美元持平，市场等待来自央行线索

* 美元兑日圆和欧元略微脱离近期高位 * 市场等待美国公布ISM非制造业指数等数据寻找线索 * 美联储官员的言论和欧洲央行会议记录也颇受关注 * 澳元、加元下跌，因大宗商品价格疲软 路透东京7月6日 - 美元兑其他主要货币在周四亚洲交易时段早盘持稳，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元涨势熄火。市场目前静待央行官员讲话以及美国数据出炉，以寻找下一个线索。 美元指数 持平于96.275，之前自周三触及的一周高点96.512下滑。 美元本周稍早上扬，因美国公布的乐观经济指标提振美债收益率至数周高位。这波涨势带动美元脱离上周触及的九个月低点95.470，在此同时投资人越发预期欧洲多个央行将在今年稍晚开始缩减货币刺激。 但美联储周三发布6月13-14日政策会议的记录之后，美元涨势暂停。会议记录显示，决策者对通胀前景及其对升息步幅的影响分歧加 ，令部分美元多头感到失望。 “总体而言，美联储会议记录在我看来比较强硬，因为其中提到了近期缩减资产负债表的可能。但美元仍有所下滑，表明美元上档压力越来越沉重，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “市场本周已经习惯了美元走强。因此即使美国供应管理协会(ISM)数据符合预期，美元也可能因失望情绪下跌。美元若要进一步上升，可能需要意外强劲数据的支撑。” 美元兑日圆 基本持平于113.240日圆，脱离隔夜触及的七周高点113.690。 “直到9月，美元料在110-115日圆区间波动。由于美联储似乎决心将货币政策正常化，美元偏向走强，”Brown Brothers Harriman驻日本资深外汇分析师Masashi Murata表示。 欧元兑美元 小跌0.1%至1.1338，周三触及一周低位1.1313。 美国今天即将公布的数据包括：ADP民间就业报告、ISM非制造业指数和一周初请失业金人数数据。 投资者还将关注旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和美联储理事鲍威尔讲话对美债收益率可能产生的影响。 就欧元和欧洲债市而言，市场等待周四稍晚出炉的欧洲央行6月会议记录。欧洲央行执委普雷特将参加在巴黎举行的一个会议。 澳元兑美元 下跌0.1%，报0.7593美元，数据显示澳洲5月贸易顺差大幅回升，但澳元对此反应不大。 澳元隔夜触及九个交易日低位0.7570美元，受累于铜和原油等大宗商品价格走软。 加元隔夜也受油价拖累跌落10个月高点。加元兑美元 下跌0.15%至1.2976。 加元兑美元周二曾触及1.2912，为2016年9月以来最强水平，加拿大央行总裁波洛兹的言论让市场更有理由认为央行最快将在下周升息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1337 1.1352 -0.13 +7.84 1.0513 美元/日圆 113.03 113.25 -0.19 -3.29 116.87 欧元/日圆 128.16 128.55 -0.30 +4.08 123.14 美元/瑞郎 0.9648 0.9638 +0.10 -5.21 1.0178 英镑/美元 1.2928 1.2934 -0.05 +4.80 1.2336 美元/加元 1.2972 1.2955 +0.13 -3.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.7994 6.7991 +0.00 -2.48 6.9726 澳元/美元 0.7598 0.7600 -0.03 +5.31 0.7215 新西兰元/美元 0.7274 0.7286 -0.16 +4.80 0.6941 澳元/日圆 85.910 86.110 -0.23 +1.89 84.320 新西兰元/日圆 82.230 82.560 -0.40 +1.31 81.170 英镑/日圆 146.22 146.48 -0.18 +1.53 144.02 澳元/新西兰元 1.0446 1.0427 +0.18 +0.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/张明钧/李爽/李婷仪 审校 王颖/高琦/于春红/戴素萍)