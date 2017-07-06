《全球汇市》美联储公布会议记录后美元反弹遇阻，关注非农就业数据

* 如果非农数据给人惊喜，美元疲软可能是短暂现象 * 美债收益率上涨，给美元提供支撑 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月6日 - 美元的反弹之势周四遇阻，此前美联储公布的上次会议记录未能提供未来升息的清晰前景，不过在美国公布重要数据之前，投资人不愿增建空仓。 根据美联储周三公布的6月13-14日会议记录，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加大。 “美联储最新会议记录表明，叶伦正为年底调整资产负债表做准备，市场预计现阶段不会大幅度加息，”CMC Markets的市场分析师David Madden称。 美元兑日圆 盘初基本持平于113.32，本周迄今上涨逾1%。欧元兑美元 报1.13495。 今日稍晚美国数据出炉之前，分析师对于进一步做空其他货币兑美元保持谨慎，这些数据包括ADP就业数据、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI以及初请失业金报告。 美元兑南非兰特 及土耳其里拉等新兴市场货币继续走强，或令卖空者望而却步。 若周五公布的非农就业数据较预期强劲，美元可能在当前水准获得一些支撑。 投资人也将关注旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和美联储理事鲍威尔讲话，因可能对美债收益率产生影响。 美元指数 目前稳守于近期区间内，低于上周跌破的20日均线。 市场等待周四稍晚出炉的欧洲央行6月会议记录。欧洲央行执委普雷特将参加在巴黎举行的一个会议。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1349 1.1352 -0.03 +7.95 1.0513 美元/日圆 113.34 113.25 +0.08 -3.02 116.87 欧元/日圆 128.62 128.55 +0.05 +4.45 123.14 美元/瑞郎 0.9651 0.9638 +0.13 -5.18 1.0178 英镑/美元 1.2932 1.2934 -0.02 +4.83 1.2336 美元/加元 1.2948 1.2955 -0.05 -3.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.8040 6.7991 +0.07 -2.42 6.9726 澳元/美元 0.7606 0.7600 +0.08 +5.42 0.7215 新西兰元/美元 0.7279 0.7286 -0.10 +4.87 0.6941 欧元/瑞郎 1.0953 1.0942 +0.10 +2.20 1.0717 欧元/英镑 0.8773 0.8776 -0.03 +2.99 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6250 9.6319 -0.07 +0.47 9.5799 美元/挪威克朗 8.3874 8.3905 -0.04 -2.89 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/孙国玉/蔡美珍；审校 艾茂林/张若琪/高琦)