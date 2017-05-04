版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 16:30 BJT

《全球汇市》美联储声明提振美元全面上涨，商品货币受挫

    * 美元全面上涨，因美联储保留6月升息可能性
    * 商品货币受挫，尽管有“冒险”情绪
    * 交易商称是因为对中国的谨慎心态以及大宗商品价格下滑
    * 马克龙在辩论中表现良好，支撑欧元
    * 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦5月4日 - 美元兑多个主要货币周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。
    
    法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，为欧元提供了一些支撑。美元兑欧元         的涨幅缩减至不到0.005美元，报1.0876。

    但美国10年期公债收益率回升至2.32%上方，协助美元兑日圆升至接近113日圆的六周高位，兑澳元升至四个月高点。
    
    澳元走软，是因为铁矿石及其他大宗商品价格大跌。
    
    “大宗商品部分情况不太妙，而且已经持续两周，”Millennium Global投资主管Richard Benson称。
    
    “美元在美联储会后很强，但欧元目前下不去。在大宗商品价格下跌的情况下，这意味着这些力道在大宗商品货币领域展现出来。”

    美联储政策决定周三公布后，美元全线上涨，美元指数      周四日内进一步上涨0.2%，触及两周高位99.462。
    
    美元兑日圆         小幅涨至112.80，兑澳元        涨逾0.033%至0.7394，兑新西兰元        涨0.2%。
    
    交易员关注摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)在洛杉矶一次会议上的讲话。据称迪蒙安抚投资者称，如果中国剔除外国投资者，该行会受到冲击，但仍能够获利。
    
    “近期全球大宗商品价格承受的压力隔夜达到顶峰，表现在一些陡峭走势中...至少从技术角度而言，这些信号都不是很好，”纽约梅隆银行驻伦敦资深外汇策略师Neil Mellor称。

    对中国的不安适逢欧洲经济增长似乎趋于稳健，且美联储最终开始付诸实施加息周期。
    
    美联储周三维持利率不变，并淡化了近期美国经济活动降温的影响，称，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。
    
    巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”。

    “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0912  1.0882  +0.28  +3.80  1.0513
    美元/日圆                   112.79  112.73  +0.05  -3.49  116.87
    欧元/日圆                   123.09  122.75  +0.28  -0.04  123.14
    美元/瑞郎                   0.9929  0.9945  -0.16  -2.45  1.0178
    英镑/美元                   1.2879  1.2863  +0.12  +4.40  1.2336
    美元/加元                   1.3732  1.3727  +0.04  +2.25  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8942  6.8941  +0.00  -1.12  6.9726
    澳元/美元                   0.7399  0.7421  -0.30  +2.55  0.7215
    新西兰元/美元               0.6869  0.6876  -0.10  -1.04  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0835  1.0825  +0.09  +1.10  1.0717
    欧元/英镑                   0.8469  0.8456  +0.15  -0.58  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6272  9.6312  -0.04  +0.49  9.5799
    美元/挪威克朗               8.6440  8.6501  -0.07  +0.08  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/蔡美珍/刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/汪红英)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐