《全球汇市》美联储声明提振美元全面上涨，商品货币受挫

* 美元全面上涨，因美联储保留6月升息可能性 * 商品货币受挫，尽管有“冒险”情绪 * 交易商称是因为对中国的谨慎心态以及大宗商品价格下滑 * 马克龙在辩论中表现良好，支撑欧元 * 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月4日 - 美元兑多个主要货币周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，为欧元提供了一些支撑。美元兑欧元 的涨幅缩减至不到0.005美元，报1.0876。 但美国10年期公债收益率回升至2.32%上方，协助美元兑日圆升至接近113日圆的六周高位，兑澳元升至四个月高点。 澳元走软，是因为铁矿石及其他大宗商品价格大跌。 “大宗商品部分情况不太妙，而且已经持续两周，”Millennium Global投资主管Richard Benson称。 “美元在美联储会后很强，但欧元目前下不去。在大宗商品价格下跌的情况下，这意味着这些力道在大宗商品货币领域展现出来。” 美联储政策决定周三公布后，美元全线上涨，美元指数 周四日内进一步上涨0.2%，触及两周高位99.462。 美元兑日圆 小幅涨至112.80，兑澳元 涨逾0.033%至0.7394，兑新西兰元 涨0.2%。 交易员关注摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)在洛杉矶一次会议上的讲话。据称迪蒙安抚投资者称，如果中国剔除外国投资者，该行会受到冲击，但仍能够获利。 “近期全球大宗商品价格承受的压力隔夜达到顶峰，表现在一些陡峭走势中...至少从技术角度而言，这些信号都不是很好，”纽约梅隆银行驻伦敦资深外汇策略师Neil Mellor称。 对中国的不安适逢欧洲经济增长似乎趋于稳健，且美联储最终开始付诸实施加息周期。 美联储周三维持利率不变，并淡化了近期美国经济活动降温的影响，称，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0912 1.0882 +0.28 +3.80 1.0513 美元/日圆 112.79 112.73 +0.05 -3.49 116.87 欧元/日圆 123.09 122.75 +0.28 -0.04 123.14 美元/瑞郎 0.9929 0.9945 -0.16 -2.45 1.0178 英镑/美元 1.2879 1.2863 +0.12 +4.40 1.2336 美元/加元 1.3732 1.3727 +0.04 +2.25 1.3430 美元/离岸人民币 6.8942 6.8941 +0.00 -1.12 6.9726 澳元/美元 0.7399 0.7421 -0.30 +2.55 0.7215 新西兰元/美元 0.6869 0.6876 -0.10 -1.04 0.6941 欧元/瑞郎 1.0835 1.0825 +0.09 +1.10 1.0717 欧元/英镑 0.8469 0.8456 +0.15 -0.58 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6272 9.6312 -0.04 +0.49 9.5799 美元/挪威克朗 8.6440 8.6501 -0.07 +0.08 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/蔡美珍/刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/汪红英)