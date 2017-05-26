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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 13:30 BJT

《全球汇市》英国保守党选情优势缩小打压英镑下跌，商品货币走弱

    * YouGov民调显示，英国保守党领先优势下降
    * 英镑下降，日内下跌0.5%
    * 澳元、加元在周四下跌后整理跌幅

    路透新加坡5月26日 - 英镑周五下跌，此前民调显示英国保守党支持率领先工党的幅度收窄，而油价疲软拖累大宗商品相关货币。
    
    YouGov民调周四显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党支持率领先工党的幅度缩窄至5个百分点，显示6月8日的大选可能比先前预期更紧绷。

    英镑        下跌0.5%，报1.2884美元，进一步远离5月18日创下的高点1.3048，该水平为去年9月以来最高。
    
    市场假定如果特雷莎梅在选举中以压倒性优势获胜，将使她容易应对自己所在执政党中主张硬退欧的人士，这样可以与欧盟谈判出一个更顺畅的退欧路径，这是支撑英镑的一个因素。
    
    不过，这种看法却受到最近民调结果的挑战，民调显示保守党的领先优势在下滑。
    
    新加坡外汇经纪商OANDA的资深外汇策略师Stephen Innes表示，特雷莎梅的领先优势缩窄，加大了出现“混乱退欧”的风险。

    “我认为压力就在这里。只要民调中这些不确定性持续存在，(英镑)就可能大幅下跌，”Innes称。
    
    商品货币走势仍然不稳，因油价在周四重挫后延续跌势，此前石油输出国组织(OPEC)及其他产油国决定延长减产协议，令一些押注延长期限更长或加大减产力度的投资者失望。            

    加元兑美元        最新交投在1.3488加元，周四一度触及五周高点1.3388。

    澳元兑美元        下跌0.3%至0.7431美元，周四下跌0.7%后延续跌势。

    英镑和商品货币疲软，让美元获得些许喘息之机。

    美元指数      持稳于97.282，周线守住约0.1%的涨幅。
    
    美联储周三发布的5月政策会议记录，令市场对于美联储政策更偏鹰派的预期降温，美元因此一直承压。
    
    Okagawa说，美联储会议记录传递出的一个信息是，联储有可能采取渐进灵活的方式缩表。
    
    “那推动美债收益率收低，并导致了美元走疲，”他补充说。

    美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，未来几个月美联储将公布缩减资产负债表计划的细节。
    
    “我希望这是可以预见的、得到充分理解的、逐步的--并非极度缓慢，而是随着时间推移逐步进行，但基本上也是自动地进行，”威廉姆斯称。            
    
    美元/日圆      跌0.3%，至111.51日圆，仍低于周三触及的一周高位112.13。
    
    欧元/美元      跌0.1%，至1.1200美元，已脱离本周触及的六个半月高点1.1268。
    
    欧元本月出现一波涨势，受益于法国政治疑虑降温及欧元区数据强劲等因素。
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1202  1.1209  -0.06  +6.55  1.0513
    美元/日圆                   111.47  111.82  -0.31  -4.62  116.87
    欧元/日圆                   124.86  125.35  -0.39  +1.40  123.14
    美元/瑞郎                   0.9736  0.9727  +0.09  -4.34  1.0178
    英镑/美元                   1.2886  1.2939  -0.41  +4.46  1.2336
    美元/加元                   1.3481  1.3483  -0.01  +0.38  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8435  6.8476  -0.06  -1.85  6.9726
    澳元/美元                   0.7433  0.7452  -0.25  +3.02  0.7215
    新西兰元/美元               0.7019  0.7021  -0.03  +1.12  0.6941
    澳元/日圆                   82.860  83.330  -0.56  -1.73  84.320
    新西兰元/日圆               78.250  78.520  -0.34  -3.60  81.170
    英镑/日圆                   143.65  144.72  -0.74  -0.26  144.02
    澳元/新西兰元               1.0587  1.0609  -0.21  +1.96  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 王丽鑫/李春喜/王兴亚/白云/蔡美珍/高琦/于春红)
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