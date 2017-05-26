《全球汇市》英国保守党选情优势缩小打压英镑下跌，商品货币走弱

* YouGov民调显示，英国保守党领先优势下降 * 英镑下降，日内下跌0.5% * 澳元、加元在周四下跌后整理跌幅 路透新加坡5月26日 - 英镑周五下跌，此前民调显示英国保守党支持率领先工党的幅度收窄，而油价疲软拖累大宗商品相关货币。 YouGov民调周四显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党支持率领先工党的幅度缩窄至5个百分点，显示6月8日的大选可能比先前预期更紧绷。 英镑 下跌0.5%，报1.2884美元，进一步远离5月18日创下的高点1.3048，该水平为去年9月以来最高。 市场假定如果特雷莎梅在选举中以压倒性优势获胜，将使她容易应对自己所在执政党中主张硬退欧的人士，这样可以与欧盟谈判出一个更顺畅的退欧路径，这是支撑英镑的一个因素。 不过，这种看法却受到最近民调结果的挑战，民调显示保守党的领先优势在下滑。 新加坡外汇经纪商OANDA的资深外汇策略师Stephen Innes表示，特雷莎梅的领先优势缩窄，加大了出现“混乱退欧”的风险。 “我认为压力就在这里。只要民调中这些不确定性持续存在，(英镑)就可能大幅下跌，”Innes称。 商品货币走势仍然不稳，因油价在周四重挫后延续跌势，此前石油输出国组织(OPEC)及其他产油国决定延长减产协议，令一些押注延长期限更长或加大减产力度的投资者失望。 加元兑美元 最新交投在1.3488加元，周四一度触及五周高点1.3388。 澳元兑美元 下跌0.3%至0.7431美元，周四下跌0.7%后延续跌势。 英镑和商品货币疲软，让美元获得些许喘息之机。 美元指数 持稳于97.282，周线守住约0.1%的涨幅。 美联储周三发布的5月政策会议记录，令市场对于美联储政策更偏鹰派的预期降温，美元因此一直承压。 Okagawa说，美联储会议记录传递出的一个信息是，联储有可能采取渐进灵活的方式缩表。 “那推动美债收益率收低，并导致了美元走疲，”他补充说。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，未来几个月美联储将公布缩减资产负债表计划的细节。 “我希望这是可以预见的、得到充分理解的、逐步的--并非极度缓慢，而是随着时间推移逐步进行，但基本上也是自动地进行，”威廉姆斯称。 美元/日圆 跌0.3%，至111.51日圆，仍低于周三触及的一周高位112.13。 欧元/美元 跌0.1%，至1.1200美元，已脱离本周触及的六个半月高点1.1268。 欧元本月出现一波涨势，受益于法国政治疑虑降温及欧元区数据强劲等因素。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1202 1.1209 -0.06 +6.55 1.0513 美元/日圆 111.47 111.82 -0.31 -4.62 116.87 欧元/日圆 124.86 125.35 -0.39 +1.40 123.14 美元/瑞郎 0.9736 0.9727 +0.09 -4.34 1.0178 英镑/美元 1.2886 1.2939 -0.41 +4.46 1.2336 美元/加元 1.3481 1.3483 -0.01 +0.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8435 6.8476 -0.06 -1.85 6.9726 澳元/美元 0.7433 0.7452 -0.25 +3.02 0.7215 新西兰元/美元 0.7019 0.7021 -0.03 +1.12 0.6941 澳元/日圆 82.860 83.330 -0.56 -1.73 84.320 新西兰元/日圆 78.250 78.520 -0.34 -3.60 81.170 英镑/日圆 143.65 144.72 -0.74 -0.26 144.02 澳元/新西兰元 1.0587 1.0609 -0.21 +1.96 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王丽鑫/李春喜/王兴亚/白云/蔡美珍/高琦/于春红)