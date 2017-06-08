《全球汇市》英国可能出现无多数党议会打压英镑大跌，其他货币大致持稳

* 英国出口民调显示或出现无多数党的议会，对特雷莎梅是个打击 * 英镑兑美元跌1.4%，跌幅一度达到2% * 美元、欧元和日圆波动有限，科米证词影响不大 路透东京6月9日 - 英镑周五盘初急跌，因英国大选出口民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属的保守党未获得多数席位的优势，可能导致出现无多数党的议会。 如果实际情况与出口民调结果一致，英国政治可能陷入混乱，或令退欧谈判延后。 英镑兑美元 下跌1.4%至1.2780，此前一度跌约2%，至4月18日以来最低1.2705。 出口民调预测，在议会650个席位中，英国保守党料将赢得314个，反对党工党将赢得266个，这意味着没有明显的赢家，因此可能会出现“悬浮议会”。 但0728GMT有少数席位已经公布，而且英国广播公司(BBC)分析显示英国议会大选中有76个席位因票数太接近而难以预测。 欲浏览出口民调相关图表，请点击：tmsnrt.rs/2q7tC48 美元、欧元和日圆等其他主要货币波动有限，从容面对前美国FBI局长科米(James Comey)的证词陈述。市场原本认为这将是本周另一起重大事件。 “许多市场参与者希望利用英国大选这样一个重要事件所产生的市场波动，这解释了英镑起初的大幅下滑，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki说。 “英镑的起伏尚未影响到其它货币，因为市场已经作好了对冲，对不同的选举结果都准备充分。” 美元兑日圆 持平于110.010日圆。 欧元延续隔夜跌势，兑美元 下跌0.1%报1.1199美元。 欧元走势受限，因欧洲央行周四下调通胀预期并表示决策人士未讨论缩减购债计划。 美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。 这是多年来最令人瞩目的一场美国国会听证会，投资者对此小心翼翼，但听证会并没有让金融市场获得更新的线索。纳斯达克指数周四创下纪录收盘高位。 受英镑下跌影响，美元指数 涨0.3%至97.236。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1179 1.1212 -0.29 +6.34 1.0513 美元/日圆 109.89 109.97 -0.07 -5.97 116.87 欧元/日圆 122.87 123.37 -0.41 -0.22 123.14 美元/瑞郎 0.9695 0.9670 +0.26 -4.75 1.0178 英镑/美元 1.2744 1.2951 -1.60 +3.31 1.2336 美元/加元 1.3522 1.3505 +0.13 +0.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.7882 6.7821 +0.09 -2.64 6.9726 澳元/美元 0.7527 0.7542 -0.20 +4.32 0.7215 新西兰元/美元 0.7194 0.7214 -0.28 +3.65 0.6941 澳元/日圆 82.750 83.030 -0.34 -1.86 84.320 新西兰元/日圆 79.070 79.380 -0.39 -2.59 81.170 英镑/日圆 140.01 142.49 -1.74 -2.78 144.02 澳元/新西兰元 1.0464 1.0457 +0.07 +0.78 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/许娜/郑茵/孙国玉；审校 白云/戴素萍/李爽/徐文焰)