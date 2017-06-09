《全球汇市》英国大选重压英镑，其他货币基本持稳

* 英国出口民调显示或出现无多数党的议会，对特雷莎梅是个打击 * 英镑兑美元跌1.5%，跌幅一度达到2% * 美元、欧元和日圆波动有限，科米证词影响不大 * 整体市场焦点转移至下周的美联储会议 路透东京6月9日 - 英镑周五急跌，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属的保守党在大选中似乎无法获得预期的多数席位。 英镑兑美元 下跌1.5%至1.2764美元，此前一度跌约2%，至4月18日以来最低的1.2705美元。 出口民调预测，保守党将在议会650个席位中赢得314席，反对党工党料收获266席。这意味着没有任何一党取得多数优势，从而会出现“悬峙议会”。 0125GMT，BBC报导称，特雷莎梅所在的保守党料不会赢得议会绝对多数席次。 如果实际情况与出口民调结果一致，英国政治可能陷入混乱，或令退欧谈判延后。 欲浏览出口民调相关图表，请点击： tmsnrt.rs/2q7tC48 美元、欧元和日圆等其他主要货币波动有限，从容应对前美国FBI局长科米(James Comey)的证词陈述。市场原本认为这将是本周另一起重大事件。 “不管大选结果可能引发怎样的政治动荡，英国退欧进程将继续。其他货币，如美元/日圆，反应并不特别大，因为和去年退欧公投不同，这次更多算是国内事件，”FPG证券社长深谷幸司表示。 “整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联储下周的政策会议。” 美元兑日圆 上涨0.1%至110.110日圆。 “许多市场参与者希望利用英国大选这样的重要事件导致的市场波动，这解释了英镑起初的大幅下滑，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki说。 “英镑的起伏尚未影响到其它货币，因为市场已经作好了对冲，对不同的选举结果都准备充分。” 欧元延续隔夜跌势，兑美元 下跌0.2%报1.1190美元。 欧元走势受限，因欧洲央行周四下调通胀预期并表示决策人士未讨论缩减购债计划。 美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。 这是多年来最令人瞩目的一场美国国会听证会，投资者对此小心翼翼，但听证会并没有让金融市场获得更新的线索。纳斯达克指数周四创下纪录收盘高位。 批评特朗普的人认为，特朗普阻止FBI调查的努力，可能算得上妨碍司法。这样的行为或许会导致国会弹劾特朗普，尽管控制两院的共和党几乎没有显示出这样的意愿。 得益于英镑下滑，美元指数涨0.4%至97.319。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1196 1.1212 -0.14 +6.50 1.0513 美元/日圆 110.20 109.97 +0.21 -5.71 116.87 欧元/日圆 123.37 123.37 +0.00 +0.19 123.14 美元/瑞郎 0.9686 0.9670 +0.17 -4.83 1.0178 英镑/美元 1.2781 1.2951 -1.31 +3.61 1.2336 美元/加元 1.3508 1.3505 +0.02 +0.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.7839 6.7821 +0.03 -2.71 6.9726 澳元/美元 0.7534 0.7542 -0.11 +4.42 0.7215 新西兰元/美元 0.7215 0.7214 +0.01 +3.95 0.6941 澳元/日圆 83.060 83.030 +0.04 -1.49 84.320 新西兰元/日圆 79.520 79.380 +0.18 -2.03 81.170 英镑/日圆 140.87 142.49 -1.14 -2.19 144.02 澳元/新西兰元 1.0444 1.0457 -0.12 +0.59 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/李爽/王兴亚/张若琪/侯雪苹；审校 陈宗琦/白云/徐文焰/戴素萍/许娜)