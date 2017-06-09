《全球汇市》英国选举爆意外打击英镑，其他货币保持淡静

* 英国出口民调显示或出现悬峙议会，对特雷莎梅是个打击 * 英镑兑美元跌1.5%，跌幅一度达到2% * 美元、欧元和日圆波动有限，科米证词影响不大 * 整体市场焦点转移至下周的美联储会议 路透东京6月9日 - 英镑周五急跌，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属的保守党在大选中似乎无法获得预期的多数席位。 英镑兑美元 下跌1.5%至1.2764美元，此前一度跌约2%，至4月18日以来最低的1.2693美元。 英国广播公司(BBC)更新预估认为，特雷莎梅领导的保守党将赢得议会650个席位中的318席，距离达到多数席位还差八席；柯尔宾领导的工党料取得267席。这样一来，英国将出现“悬峙国会”，可能陷入政治僵局。 这样一个令人震惊的结果料将令英国政坛陷入混乱，并改变英国退欧谈判的性质。 欲浏览出口民调相关图表，请点击： tmsnrt.rs/2q7tC48 美元、欧元和日圆等其他主要货币波动有限，从容应对前美国FBI局长科米(James Comey)的证词陈述。市场原本认为这将是本周另一起重大事件。 “不管大选结果可能引发怎样的政治动荡，英国退欧进程将继续。其他货币，如美元/日圆，反应并不特别大，因为和去年退欧公投不同，这次更多算是国内事件，”FPG证券社长深谷幸司表示。 “整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联储下周的政策会议。” 美联储将在周三结束两日会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。 美元兑日圆 上涨0.25%至110.275日圆。 美元指数 则涨0.3%，至97.222。 美元指数周中时跌至七个月低位96.511。由于科米作证前的审慎气氛，以及英国大选将美债收益率推低至11月以来最低，使得美元在周中创下低位。但美债收益率此后已从低位回升，因避险心态消退。 美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。 这是多年来最令人瞩目的一场美国国会听证会，投资者对此小心翼翼，但听证会并没有让金融市场获得更新的线索。纳斯达克指数周四创下纪录收盘高位。 英镑兑日圆 早前跌至140.00下方的七周最低点，之后回升至140.69，日内跌幅约为1.3%。 “有许多市场参与人士想利用英国大选等重要事件带来的市场波动，这能解释英镑最初为何出现深跌，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki说。 “英镑的起伏尚未影响到其它货币，因为市场已经作好了对冲，对不同的选举结果都准备充分。” 欧元延续隔夜跌势，兑美元 跌0.1%至1.1200美元，一周前则曾触及七个月高点1.1285美元，因美元在弱于预期的美国就业数据拖累下全面回落。 欧元走势受限，因欧洲央行周四下调通胀预期并表示决策人士未讨论缩减购债计划。 澳元兑美元 跌0.2%至0.7536美元，因美元走强。 澳元兑美元脱离周三触及的六周高点0.7568美元，此前出炉的数据显示澳洲经济在第一季继续扩张。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1211 1.1212 -0.01 +6.64 1.0513 美元/日圆 110.15 109.97 +0.16 -5.75 116.87 欧元/日圆 123.52 123.37 +0.12 +0.31 123.14 美元/瑞郎 0.9674 0.9670 +0.04 -4.95 1.0178 英镑/美元 1.2777 1.2951 -1.34 +3.57 1.2336 美元/加元 1.3506 1.3505 +0.01 +0.57 1.3430 美元/离岸人民币 6.7849 6.7821 +0.04 -2.69 6.9726 澳元/美元 0.7537 0.7542 -0.07 +4.46 0.7215 新西兰元/美元 0.7213 0.7214 -0.01 +3.92 0.6941 澳元/日圆 83.040 83.030 +0.01 -1.52 84.320 新西兰元/日圆 79.490 79.380 +0.14 -2.07 81.170 英镑/日圆 140.76 142.49 -1.21 -2.26 144.02 澳元/新西兰元 1.0443 1.0457 -0.13 +0.58 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/徐文焰/戴素萍/白云/侯雪苹；审校 王颖/王丽鑫/于春红/陈宗琦/艾茂林)