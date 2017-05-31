《全球汇市》英镑下跌，因民调机构预测显示英国恐有悬峙国会风险

* 隔夜刊出YouGov预测后，英镑走低 * 美元兑日圆扳回跌幅 * 欧元承压，投资人削减多头部位 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月31日 - 英镑周三下跌，因民调公司YouGov的一项预测显示，英国执政保守党在6月8日大选中可能无法取得绝对多数。 欧元小跌，交易员等待通胀率数据出炉，以获得欧洲经济复苏情况的更多线索，在此同时，美元兑日圆则收复失地。 英镑 亚洲盘中下跌近0.5%至1.2788美元，逼近周五所及一个月低点1.2775；最新下跌0.3%至1.2813。英镑兑欧元 亦跌至0.8738英镑的低点，接近周五所及八周低点0.8750英镑。 泰晤士报周二援引民调机构YouGov的研究称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢得整体多数席位。 多项民调显示，保守党的领先优势缩小，打击投资人信心；投资人原本预期下月选举胜利将强化特雷莎梅在退欧谈判中的筹码。 “就这波审慎追涨英镑的多仓而言，是起因于预期保守党将更加巩固多数党席次...如今这个投资前提已经转淡，”伦敦ING汇率策略师Petr Krpata表示。 **日圆** 美元兑避险货币日圆隔夜触及12日低点，因欧洲政治忧虑以及美国长周末假期后股市和大宗商品市场走软令投资人趋于谨慎，但后来美元收复了失地。 美元兑日圆周二曾跌至110.665，最新上涨0.1%至110.90。汇价仍处于近期交投区间内。 投资者仍在担心对美国总统特朗普“通俄门”的调查，或阻碍其政府在减税及其他刺激措施方面的进展，这一担忧最近几周对美元构成了不利影响。 美元指数 小升0.1%至97.367，维持在远高于上周所及六个半月低点96.797的水准。 美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美联储下个月升息。 但部分市场人士还称，部分经济数据疲软的迹象，点燃对美联储今年能否再升息两次，并开始在今年稍晚缩表的质疑。 欧元兑美元<EUR=D4 >下跌0.1%至1.1183，周二受意大利提前选举疑虑和德国通胀数据较预期疲软影响走低，今天小幅反弹。交易员关注定于0900GMT公布的欧元区通胀数据。 投资者继续等待来自欧洲央行的线索，有迹象显示欧元区经济正在改善之后，看该行是否将按计划在今年秋季缩减购债计划。但该央行总裁德拉吉周一重申，仍需要大量的刺激政策。 “主要情景假设是，欧洲央行最终将缩减刺激，不过德拉吉目前没有给出有关这点的暗示，这令欧元承压，”三井住友信托银行的资深市场分析师Ayako Sera说。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1175 1.1183 -0.07 +6.30 1.0513 美元/日圆 110.81 110.82 -0.01 -5.19 116.87 欧元/日圆 123.84 123.95 -0.09 +0.57 123.14 美元/瑞郎 0.9742 0.9746 -0.04 -4.28 1.0178 英镑/美元 1.2783 1.2857 -0.58 +3.62 1.2336 美元/加元 1.3448 1.3458 -0.07 +0.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.7795 6.8241 -0.65 -2.77 6.9726 澳元/美元 0.7445 0.7464 -0.25 +3.19 0.7215 新西兰元/美元 0.7096 0.7094 +0.03 +2.23 0.6941 欧元/瑞郎 1.0887 1.0901 -0.13 +1.59 1.0717 欧元/英镑 0.8740 0.8696 +0.51 +2.61 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7618 9.7570 +0.05 +1.90 9.5799 美元/挪威克朗 8.4486 8.4294 +0.23 -2.18 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 蔡美珍/张明钧/孙茉莉/王颖；审校 李春喜/于春红/高琦)