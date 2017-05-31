《全球汇市》英镑下跌，最新民调显示英国议会或现无多数党局面

* 美元兑避险货币日圆收复失地 * 欧元承压，因投资者减持多仓 路透东京5月31日 - 英镑周三在亚洲时段承压，此前最新民调显示，英国首相特雷莎梅所在的保守党在6月8日大选中有在议会无法取得整体多数席优势的风险。 英镑兑美元 跌0.3%至1.2816美元，此前跌至1.2791美元低点，接近上周五触及的一个月低位1.2775美元。英镑兑欧元 也跌至0.8738英镑低点，接近上周五创出的八周低位0.8750。 英国泰晤士报称，据YouGov预测模型，保守党在议会取得的330席可能有20席不保，而竞争对手工党却有可能增加近30席。 之前的一系列民调显示英国首相特雷莎梅所属的保守党的领先优势缩小，动摇了投资者对于特雷莎梅可在6月8日大选中轻松赢得多数席位的信心。 “民调支持率领先优势缩窄，明显打压了英镑的表现，且将继续抑制英镑，近期就有可能会是这样，”巴克莱新加坡分行的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha说。 美元兑避险货币日圆 隔夜触及12日低点，因欧洲政治忧虑以及美国长周末假期后股市和大宗商品市场走软令投资人趋于谨慎，但后来美元收复了失地。 美元兑日圆周二曾跌至110.665，最新上涨0.2%至111.05。汇价仍处于上周高点112.13至5月18日低点110.24这个相对狭窄的区间内。 投资者仍在担心对美国总统特朗普“通俄门”的调查，或阻碍其政府在减税及其他刺激措施方面的进展，这一担忧最近几周对美元构成了不利影响。 美元指数 小升0.1%至97.420，维持在远高于上周所及六个半月低点96.797的水准。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.1175，受累于意大利提前选举疑虑和德国通胀数据较预期疲软。后者推动德国公债收益率跌至逾一个月最低位。 意大利五星运动党周末投票赞同实施比例代表选举制，这提高了意大利史无前例的在秋季举行议会选举的可能性。 投资者继续等待来自欧洲央行的线索，事关它可能在有迹象显示欧元区经济正在改善之后，按计划在今年秋季缩减购债计划。但该央行总裁德拉吉周一重申，仍需要大量的刺激政策。 “主要情景假设是，欧洲央行最终将缩减刺激，不过德拉吉目前没有给出有关这点的暗示，这令欧元承压，”三井住友信托银行的资深市场分析师Ayako Sera说。 美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美联储下个月升息。 但部分市场人士还称，部分经济数据疲软的迹象，点燃对美联储今年能否再升息两次，并开始在今年稍晚缩表的质疑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1173 1.1183 -0.09 +6.28 1.0513 美元/日圆 110.95 110.82 +0.12 -5.07 116.87 欧元/日圆 123.98 123.95 +0.02 +0.68 123.14 美元/瑞郎 0.9754 0.9746 +0.08 -4.17 1.0178 英镑/美元 1.2805 1.2857 -0.40 +3.80 1.2336 美元/加元 1.3447 1.3458 -0.08 +0.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.7960 6.8241 -0.41 -2.53 6.9726 澳元/美元 0.7454 0.7464 -0.13 +3.31 0.7215 新西兰元/美元 0.7088 0.7094 -0.08 +2.12 0.6941 澳元/日圆 82.720 82.730 -0.01 -1.90 84.320 新西兰元/日圆 78.670 78.640 +0.04 -3.08 81.170 英镑/日圆 142.13 142.48 -0.25 -1.31 144.02 澳元/新西兰元 1.0513 1.0513 +0.00 +1.25 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 孙国玉/白云/王兴亚/张若琪)