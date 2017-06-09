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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 16:20 BJT

《全球汇市》英镑因英国保守党未获议会多数席位遭重创，其他货币较平静

    * 英国首相特雷莎梅所在保守党未能获得议会多数席位
    * 英镑/美元下跌1.6%，跌幅一度达到2%
    * 美元、欧元和日圆波动有限，科米证词影响不大
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月9日 - 英镑周五大幅下跌，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党未能在大选中获得议会多数席位，可能会冲击到英退谈判。
    
    英镑兑美元        跌2%至1.2698美元，欧洲汇市盘初一度跌约2.5%，触及4月18日以来最低位1.2636美元。

    英国大选中没有任一政党赢得过半数席位，而距离展开退欧谈判只剩10天。首相特雷莎梅面临下台声浪。她预定0900GMT发表谈话。
    
    “对于由谁担任首相、政府将由何种形式组成、以及这些将如何影响即将到来的退欧谈判，市场希望得到更多厘清，”三菱日联金融外汇策略分析师Lee Hardman称。
    
    “短期内，政治不确定性升高以及退欧谈判更加无序的风险，应会加剧英镑颓势。”

    不过美元、欧元和日圆等其他主要货币反应有限。它们之前已基本忽视了美国FBI前局长科米(James Comey)周四的证词陈述。市场原本认为这将是本周另一起重大事件。
    
    “其他货币，如美元/日圆，反应并不特别大，因为这次更多地算是国内事件，与去年退欧公投不同，”FPG证券社长深谷幸司表示。
    
    “整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联储下周的政策会议。”
    
    美联储将在下周三结束两日会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。

    美元兑日圆      涨0.3%，报110.365日圆。
    
    美元指数      上涨0.5%至97.392。
    
    美元指数在本周中期跌至七个月低位96.511。由于科米作证前的审慎气氛，以及英国大选将美债收益率推低至11月以来最低，使得美元在本周中间时段创下低位。但美债收益率此后已从低位回升，因避险心态消退。

    欧元兑美元      延续隔夜跌势，下跌0.2%至1.1193美元，脱离了一周前触及的七个月高位1.1285美元，因欧洲经济前景改善，且美元全线走低。
    
     但欧元跌势受限，因欧洲央行周四下调通胀预期并表示决策人士未讨论缩减购债计划。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1180  1.1212  -0.29  +6.34  1.0513
    美元/日圆                   110.34  109.97  +0.34  -5.59  116.87
    欧元/日圆                   123.37  123.37  +0.00  +0.19  123.14
    美元/瑞郎                   0.9705  0.9670  +0.36  -4.65  1.0178
    英镑/美元                   1.2696  1.2951  -1.97  +2.92  1.2336
    美元/加元                   1.3513  1.3505  +0.06  +0.62  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7903  6.7821  +0.12  -2.61  6.9726
    澳元/美元                   0.7535  0.7542  -0.09  +4.44  0.7215
    新西兰元/美元               0.7212  0.7214  -0.03  +3.90  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0852  1.0847  +0.05  +1.26  1.0717
    欧元/英镑                   0.8805  0.8654  +1.74  +3.37  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7742  9.7650  +0.09  +2.03  9.5799
    美元/挪威克朗               8.5189  8.4923  +0.31  -1.37  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 于春红/蔡美珍/刘秀红/王琛；审校 孙茉莉/高琦/王颖/于春红)
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