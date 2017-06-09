《全球汇市》英镑因英国保守党未获议会多数席位遭重创，其他货币较平静

* 英国首相特雷莎梅所在保守党未能获得议会多数席位 * 英镑/美元下跌1.6%，跌幅一度达到2% * 美元、欧元和日圆波动有限，科米证词影响不大 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月9日 - 英镑周五大幅下跌，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党未能在大选中获得议会多数席位，可能会冲击到英退谈判。 英镑兑美元 跌2%至1.2698美元，欧洲汇市盘初一度跌约2.5%，触及4月18日以来最低位1.2636美元。 英国大选中没有任一政党赢得过半数席位，而距离展开退欧谈判只剩10天。首相特雷莎梅面临下台声浪。她预定0900GMT发表谈话。 “对于由谁担任首相、政府将由何种形式组成、以及这些将如何影响即将到来的退欧谈判，市场希望得到更多厘清，”三菱日联金融外汇策略分析师Lee Hardman称。 “短期内，政治不确定性升高以及退欧谈判更加无序的风险，应会加剧英镑颓势。” 不过美元、欧元和日圆等其他主要货币反应有限。它们之前已基本忽视了美国FBI前局长科米(James Comey)周四的证词陈述。市场原本认为这将是本周另一起重大事件。 “其他货币，如美元/日圆，反应并不特别大，因为这次更多地算是国内事件，与去年退欧公投不同，”FPG证券社长深谷幸司表示。 “整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联储下周的政策会议。” 美联储将在下周三结束两日会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。 美元兑日圆 涨0.3%，报110.365日圆。 美元指数 上涨0.5%至97.392。 美元指数在本周中期跌至七个月低位96.511。由于科米作证前的审慎气氛，以及英国大选将美债收益率推低至11月以来最低，使得美元在本周中间时段创下低位。但美债收益率此后已从低位回升，因避险心态消退。 欧元兑美元 延续隔夜跌势，下跌0.2%至1.1193美元，脱离了一周前触及的七个月高位1.1285美元，因欧洲经济前景改善，且美元全线走低。 但欧元跌势受限，因欧洲央行周四下调通胀预期并表示决策人士未讨论缩减购债计划。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1180 1.1212 -0.29 +6.34 1.0513 美元/日圆 110.34 109.97 +0.34 -5.59 116.87 欧元/日圆 123.37 123.37 +0.00 +0.19 123.14 美元/瑞郎 0.9705 0.9670 +0.36 -4.65 1.0178 英镑/美元 1.2696 1.2951 -1.97 +2.92 1.2336 美元/加元 1.3513 1.3505 +0.06 +0.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.7903 6.7821 +0.12 -2.61 6.9726 澳元/美元 0.7535 0.7542 -0.09 +4.44 0.7215 新西兰元/美元 0.7212 0.7214 -0.03 +3.90 0.6941 欧元/瑞郎 1.0852 1.0847 +0.05 +1.26 1.0717 欧元/英镑 0.8805 0.8654 +1.74 +3.37 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7742 9.7650 +0.09 +2.03 9.5799 美元/挪威克朗 8.5189 8.4923 +0.31 -1.37 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 于春红/蔡美珍/刘秀红/王琛；审校 孙茉莉/高琦/王颖/于春红)