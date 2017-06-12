《全球汇市》英镑持稳，英国首相特雷莎梅竭力使保守党保持团结

* 英镑稍事喘息，上周五在英国大选后大跌 * 马克龙所在党派有望赢得法国议会绝对多数席次 * 法国国民议会初步选举结果符合预期，欧元反应有限 路透新加坡6月12日 - 英镑周一持稳，上周英国大选保守党意外失利，可能打乱退欧协商计划，首相特雷莎梅急忙收拾残局，并重新团结她所在的保守党。 英镑兑美元 最新报1.2756，日内小涨0.1%；上周五下跌1.7%，为约八个月来最大单日跌幅。 英镑上交易日一度挫跌2.5%，至4月中旬以来低点，此前英国周四大选中没有一个政党获得单独组阁所需的绝对多数席位--一些分析师称这是最糟糕的选举结果，因为由此产生了诸多不确定性。 特雷莎梅目前力争团结大失所望的保守党人士，以便在脱欧谈判中获得支持，并与北爱尔兰的民主联盟党(DUP)达成框架协议，从而让她继续执政。 “不少问题仍然存在高度不确定性，包括(英国政府)对于英国脱欧谈判的立场将如何转变，”巴克莱驻东京资深外汇分析师Shinichiro Kadota说。 “(英镑)鲜有变动，更多是因为市场正在等待新信息，而非英镑正在落定的迹象，”他补充说。 英国脱欧谈判定于下周一开始。 标准人寿投资全球策略主管Andrew Milligan表示，随着持有多仓的投资者转为中性，英镑已经回撤，但仅凭着大选结果，没有理由预计英镑进一步走软。 “以估值来看，英镑兑其他主要货币接近公允价值，所以英镑进一步走贬，需要英国经济或者退欧谈判方面浮现很重要的新消息。” Milligan补充说，现在判断大选结果可能对退欧谈判造成何种影响还“太早”。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1208美元，维持在6月初创下的七个月高点1.1285美元下方。 周日第一轮投票过后的预测显示，法国总统马克龙所带领的新政党有望在国民议会选举中击败传统的主流政党，获得巨大的多数优势，去推进有利于商业的改革。 这样的预测符合预期，欧元对此几无立即反应。 美元兑日圆 持稳，报110.29日圆，自周五创下的一周高位110.815日圆回落。 分析师表示，如果科技股继上周五大跌后，跌势加深，美元兑日圆可能承压。 上周五纳斯达克指数 收跌113.85点，或1.8%，至6,207.92点。 “若范围更大的美国股价指数遭到波及，可能引发避险操作，令美元/日圆承压，”三井住友银行驻新加坡分析师Hirofumi Suzuki表示。 本周市场一大重要焦点就是美联储的政策会议，为期两天的会议将于周三结束。 外界普遍预期美联储将升息，投资者的焦点在于联储对未来几个月及明年进一步收紧政策的步伐、以及其缩表计划细节，是否会有新的暗示。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1204 1.1192 +0.11 +6.57 1.0513 美元/日圆 110.24 110.33 -0.08 -5.67 116.87 欧元/日圆 123.53 123.50 +0.02 +0.32 123.14 美元/瑞郎 0.9685 0.9694 -0.09 -4.84 1.0178 英镑/美元 1.2751 1.2740 +0.09 +3.36 1.2336 美元/加元 1.3444 1.3468 -0.18 +0.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.7888 6.7838 +0.07 -2.64 6.9726 澳元/美元 0.7521 0.7526 -0.07 +4.24 0.7215 新西兰元/美元 0.7191 0.7209 -0.25 +3.60 0.6941 澳元/日圆 82.930 83.060 -0.16 -1.65 84.320 新西兰元/日圆 79.310 79.540 -0.29 -2.29 81.170 英镑/日圆 140.62 140.60 +0.01 -2.36 144.02 澳元/新西兰元 1.0458 1.0438 +0.19 +0.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/艾茂林/王兴亚/戴素萍/龚芳; 审校 于春红/王丽鑫/李春喜/孙茉莉)