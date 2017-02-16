《全球重要经济事件一览表》--2月16日-2月23日

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2月16日(四)
法兰克福--德国央行委员会委员Carl-Ludwig Thiele就银行业前景发表讲话(1425)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1800)。
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
荷兰马斯特里赫特--欧洲央行执委科尔计划发表主旨演讲，之后在题为“未来25年：欧洲的货币和金融前景”活动中举行小组讨论(1400)。
瑞典LINKOPING--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)将在林雪平大学(Linköping University)一场活动上谈及最新回购利率决定以及经济形势(1115)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将就当前货币政策和经济形势接受专访(1405)。
雅加达--印尼央行利率决定。
2月17日(五)
--中国国新办举行新闻发布会，请工业和信息化部部长苗圩介绍2016年工业通信业发展情况。(0700)
美国萨拉索塔--美国芝加哥联储副总裁暨研究主任Daniel Sullivan在全球合作中心(Global Interdependence Center)举办的央行系列活动，就经济前景发表演说。
纽约--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)将前往纽约开始货币政策之旅，并就最新货币政策决定发表讲话(1730)。
2月19日(日)
新加坡--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在全球合作中心(Global Interdependence Center)新加坡活动上就“美联储视角”发表讲话(0115)。
2月20日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。
2月21日(二)
渥太华--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)在加拿大竞争局(Competition Bureau)发表演说(1630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在一个会议上讨论当前货币政策(0800)。
堪培拉--澳洲央行公布2月货币政策会议记录。
悉尼--澳洲央行总裁洛威于澳洲-加拿大经济领导力论坛(Australia-Canada Economic Leadership Forum)上发言(2230)。
巴西--巴西央行货币政策委员会会议。
2月22日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录。
2月23日(四)
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于2017年银行业前景会议，就“亚特兰大联邦储备银行十年回顾”发表演说(1335)。
日本山梨县--日本央行审议委员木内登英会晤企业领袖。
堪培拉--澳洲央行央行总裁洛威在澳洲众议院经济常设委员会作证。
安卡拉--土耳其央行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)