《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月24日

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2月17日(五)
--中国国新办举行新闻发布会，请工业和信息化部部长苗圩介绍2016年工业通信业发展情况。(0700)
美国萨拉索塔--美国芝加哥联储副总裁暨研究主任Daniel Sullivan在全球合作中心(Global Interdependence Center)举办的央行系列活动，就经济前景发表演说。
纽约--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)将前往纽约开始货币政策之旅，并就最新货币政策决定发表讲话(1730)。
2月19日(日)
新加坡--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在全球合作中心(Global Interdependence Center)新加坡活动上就“美联储视角”发表讲话(0115)。
2月20日(一)
布鲁塞尔--德国财政部长朔伊布勒与比利时财长Johan Van Overtveldt将在比利时商业联合会发表演说。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。
2月21日(二)
美国GOLDEN VALLEY--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关经济和美联储作用的讨论(1350)。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1700)。
渥太华--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)在加拿大竞争局(Competition Bureau)发表演说(1630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在一个会议上讨论当前货币政策(0800)。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
堪培拉--澳洲央行公布2月货币政策会议记录。
悉尼--澳洲央行总裁洛威于澳洲-加拿大经济领导力论坛(Australia-Canada Economic Leadership Forum)上发言(2230)。
巴西--巴西央行货币政策委员会会议(至22日)。
2月22日(三)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)就美国及全球经济面临的问题发表看法(2330)。
新加坡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)召开圆桌会议。
伦敦--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫举行国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)讲座。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录。
2月23日(四)
巴黎--西班牙、意大利和法国经济部长以及欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在巴黎召开的资本市场会议上发表演说。
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于2017年银行业前景会议，就“亚特兰大联邦储备银行十年回顾”发表演说(1335)。
日本山梨县--日本央行审议委员木内登英会晤企业领袖。
堪培拉--澳洲央行央行总裁洛威在澳洲众议院经济常设委员会作证。
首尔--韩国央行召开货币政策会议，宣布利率决定。
2月24日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)