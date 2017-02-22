《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日

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2月22日(三)
北京--国新办举行新闻发布会，保监会主席项俊波将介绍加强保险市场监管、服务实体经济发展等方面内容(0700)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就美国及全球经济面临的问题发表看法(2330)。
新加坡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特召开圆桌会议。
伦敦--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫举行国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)讲座。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录。
巴西--巴西央行货币政策委员会会议(最后一天)。
2月23日(四)
北京--国新办举行发布会，住房城乡建设部部长陈政高介绍房地产和棚户区改造有关情况，并答记者问(0200)
伦敦--欧洲央行执委普雷特在“英国退欧及其对金融服务的影响”会议上发表主旨讲话(0855)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松在一次午餐会上讨论最新的再回购利率决定和经济形势。
巴黎--西班牙、意大利和法国经济部长以及欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在巴黎召开的资本市场会议上发表演说。
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于2017年银行业前景会议，就“亚特兰大联邦储备银行十年回顾”发表演说(1335)。
日本山梨县--日本央行审议委员木内登英会晤企业领袖。
堪培拉--澳洲央行央行总裁洛威在澳洲众议院经济常设委员会作证。
首尔--韩国央行召开货币政策会议，宣布利率决定。
2月24日(五)
暂无重要经济事件。
2月27日(一)
瑞士巴塞尔--瑞士央行管理委员会副主席Fritz Zurbrugg在全球纸币峰会上发表讲话。
2月28日(二)
东京--日本央行理事桑原茂裕将参加第三届金融技术论坛。
美国圣克鲁兹--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在圣克鲁兹商会就经济前景发表讲话(2030)。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在乔治华盛顿大学2017年春季校友经济学讲座上就美国经济和货币政策发表演讲(2350)。
3月1日(三)
日本德岛--日本央行审议委员佐藤健裕与企业领袖会晤
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在奥斯陆大学就经济展望发表演说
华盛顿--美联储公布经济景气报告褐皮书(1900)
渥太华--加拿大央行宣布利率决议
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议记录
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)