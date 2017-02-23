《全球重要经济事件一览表》--2月23日-3月2日

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2月23日(四)
北京--中国国新办举行发布会，住房城乡建设部部长陈政高介绍房地产和棚户区改造有关情况，并答记者问(0200)。
上海--陆家嘴资产证券化论坛召开。
爱尔兰科克--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)在科克大学金融服务创新中心发表演说(0900)，并出席一次活动(1230)。
美国沃思堡--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加塔兰特县银行家协会举办的问答会议(1800)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特在“英国退欧及其对金融服务的影响”会议上发表主旨讲话(0855)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松在一次午餐会上讨论最新的再回购利率决定和经济形势。
巴黎--西班牙、意大利和法国经济部长以及欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在巴黎召开的资本市场会议上发表演说。
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于2017年银行业前景会议，就“亚特兰大联邦储备银行十年回顾”发表演说(1335)。
日本山梨县--日本央行审议委员木内登英会晤企业领袖。
堪培拉--澳洲央行央行总裁洛威在澳洲众议院经济常设委员会作证。
首尔--韩国央行召开货币政策会议，宣布利率决定。
2月24日(五)
雅典--希腊央行总裁史托纳拉斯就经济政策和前景讲话(1000)。
2月27日(一)
美国诺曼--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加俄克拉荷马大学迈克尔派瑞斯商学院的一次问答会议(1600)。
瑞士巴塞尔--瑞士央行管理委员会副主席Fritz Zurbrugg在全球纸币峰会上发表讲话。
2月28日(二)
东京--日本央行理事桑原茂裕将参加第三届金融技术论坛。
美国圣克鲁兹--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在圣克鲁兹商会就经济前景发表讲话(2030)。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在乔治华盛顿大学2017年春季校友经济学讲座上就美国经济和货币政策发表演讲(2350)。
3月1日(三)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Paul Quinn College举办的“对话美联储”活动(1800)。
日本德岛--日本央行审议委员佐藤健裕与企业领袖会晤。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在奥斯陆大学就经济展望发表演说。
华盛顿--美联储公布经济景气报告褐皮书(1900)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议记录。
3月2日(四)
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加有关领导力的谈话(2300)。
蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表演说(1800)。
挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在NHH Norwegian School of Economics做演讲。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)