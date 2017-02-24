《全球重要经济事件一览表》--2月24日-3月3日

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2月24日(五)
约翰尼斯堡--南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)于普华永道/罗兵咸永道/资诚一项活动中发表演说(0530)。
北京--中国全国人大常委会办公厅就红十字会法修订草案、企业所得税法修正案草案等在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会(0800)。
雅典--希腊央行总裁史托纳拉斯就经济政策和前景讲话(1000)。
2月27日(一)
美国诺曼--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加俄克拉荷马大学迈克尔派瑞斯商学院的一次问答会议(1600)。
瑞士巴塞尔--瑞士央行管理委员会副主席Fritz Zurbrugg在全球纸币峰会上发表讲话。
2月28日(二)
--中国社科院举行2017年《中国省域竞争力蓝皮书》发布暨供给侧结构性改革与中国区域经济新动能培育研讨会(0130)。
东京--日本央行理事桑原茂裕将参加第三届金融技术论坛。
美国圣克鲁兹--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在圣克鲁兹商会就经济前景发表讲话(2030)。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在乔治华盛顿大学2017年春季校友经济学讲座上就美国经济和货币政策发表演讲(2350)。
3月1日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告。
斯洛文尼亚卢比安纳--德国央行总裁魏德曼于卢比安纳就当前货币政策问题发表演说。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Paul Quinn College举办的“对话美联储”活动(1800)。
日本德岛--日本央行审议委员佐藤健裕与企业领袖会晤。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在奥斯陆大学就经济展望发表演说。
华盛顿--美联储公布经济景气报告褐皮书(1900)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议记录。
3月2日(四)
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加有关领导力的谈话(2300)。
蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表演说(1800)。
挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在NHH Norwegian School of Economics做演讲。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议。
3月3日(五)
北京--全国政协十二届五次会议。
美国康乃狄格州--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)于耶鲁大学法学院发表小组演说(1630)。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛(U.S. Monetary Policy Forum)讨论会，主题为通胀的预期与动力(1515)。FED副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 王颖)