《全球重要经济事件一览表》--2月28日-3月7日

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2月28日(二)
--中国社科院举行2017年《中国省域竞争力蓝皮书》发布暨供给侧结构性改革与中国区域经济新动能培育研讨会(0130)。
伦敦--英国财政大臣哈蒙德等财政官员在英国下议院发表讲话(1130)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)在议会发表讲话(1100)。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克在天普大学文学院举办的一次活动上就经济前景发表讲话(2000)。
东京--日本央行理事桑原茂裕将参加第三届金融技术论坛。
美国圣克鲁兹--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在圣克鲁兹商会就经济前景发表讲话(2030)。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在乔治华盛顿大学2017年春季校友经济学讲座上就美国经济和货币政策发表演讲(2350)。
瑞士巴塞尔--2017年全球纸币峰会(至3月1日)。
华盛顿--美国总统特朗普将首次向国会全体发表重要的政策讲话。
3月1日(三)
北京--国新办新闻发布会，人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长游钧将介绍就业和社会保障有关情况(0200)。
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告。
美国剑桥--美联储理事布雷纳德就经济前景和货币政策发表讲话(2300)。
斯洛文尼亚卢比安纳--德国央行总裁魏德曼于卢比安纳就当前货币政策问题发表演说。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Paul Quinn College举办的“对话美联储”活动(1800)。
日本德岛--日本央行审议委员佐藤健裕与企业领袖会晤。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学就经济展望发表演说。
华盛顿--美联储公布经济景气报告褐皮书(1900)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议记录。
3月2日(四)
伦敦--欧洲央行执委劳滕施莱格在伦敦政治经济学院(LSE)德国社团发表讲话(0730)。
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加有关领导力的谈话(2300)。
蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表演说(1800)。
挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森在NHH Norwegian School of Economics做演讲。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议。
3月3日(五)
北京--全国政协十二届五次会议。
芝加哥--美国联邦储备理事会主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话(1800)。
美国纽黑文--美联储理事鲍威尔在区块链：未来金融与资本市场圆桌会议上，就“创新、科技与支付系统”发表讲话(1715)。
美国康乃狄格州--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)于耶鲁大学法学院发表小组演说(1630)。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会，主题为通胀预期与通胀形势(1515)。FED副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
3月4日(六)
新德里--印度-经济合作暨发展组织(OECD)-世界银行召开有关金融教育的地区会议(至3月6日)。OECD副秘书长包润石(Richard Boucher)致开幕词(0330)。前印度央行总裁苏巴拉奥发表主旨演讲(0350)。
3月5日(日)
北京--十二届全国人大五次会议。
3月6日(一)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在全美商业经济协会(NABE) 2017年政策会议上发表讲话(2000)。
3月7日(二)
堪培拉--澳洲央行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)