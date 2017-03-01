《全球重要经济事件一览表》--3月1日-3月8日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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3月1日(三)
华盛顿--美国总统特朗普将首次向国会全体发表重要的政策讲话。(0200)
北京--国新办新闻发布会，人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长游钧将介绍就业和社会保障有关情况(0200)。
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告。
美国剑桥--美联储理事布雷纳德就经济前景和货币政策发表讲话(2300)。
斯洛文尼亚卢比安纳--德国央行总裁魏德曼于卢比安纳就当前货币政策问题发表演说。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Paul Quinn College举办的“对话美联储”活动(1800)。
日本德岛--日本央行审议委员佐藤健裕与企业领袖会晤。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学就经济展望发表演说。
华盛顿--美联储公布经济景气报告褐皮书(1900)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议记录。
3月2日(四)
伦敦--欧洲央行执委劳滕施莱格在伦敦政治经济学院(LSE)德国社团发表讲话(0730)。
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加有关领导力的谈话(2300)。
蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表演说(1800)。
挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森在NHH Norwegian School of Economics做演讲。
台北--台湾央行总裁彭怀南在立法院发表讲话(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议。
3月3日(五)
北京--全国政协十二届五次会议。
纽约--日本央行副总裁中曾宏参加一个小组讨论(1830)。
芝加哥--美国联邦储备理事会主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话(1800)。
美国纽黑文--美联储理事鲍威尔在区块链：未来金融与资本市场圆桌会议上，就“创新、科技与支付系统”发表讲话(1715)。
美国康乃狄格州--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)于耶鲁大学法学院发表小组演说(1630)。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会，主题为通胀预期与通胀形势(1515)。FED副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
3月4日(六)
新德里--印度-经济合作暨发展组织(OECD)-世界银行召开有关金融教育的地区会议(至3月6日)。OECD副秘书长包润石(Richard Boucher)致开幕词(0330)。前印度央行总裁苏巴拉奥发表主旨演讲(0350)。
3月5日(日)
北京--十二届全国人大五次会议。
3月6日(一)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在全美商业经济协会(NABE) 2017年政策会议上发表讲话(2000)。
3月7日(二)
堪培拉--澳洲央行货币政策会议。
3月8日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”