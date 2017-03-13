《全球重要经济事件一览表》--3月13日-3月20日

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3月13日(一)
北京--中国政协十二届五次会议闭幕会(0130)
法兰克福--欧洲央行与麻省理工学院(MIT)共同主办“在欧元区培养创新和企业家精神”会议(至3月14日)。发表演说嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉(1430)、副总裁冈斯坦西欧(1400)、执委普雷特(1630)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、副总裁冈斯坦西欧及欧洲央行银行监管委员会主席出席欧洲议会的经济和货币事务委员会对欧洲央行的访问活动(0900)
都柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1245)
瓦尔贝里--瑞典央行第一副总裁约希尼克就货币政策和其他议题发表讲话(1100)
悉尼--澳洲央行助理总裁Michele Bullock发表演说(2130)
3月14日(二)
北京--中国国新办就2017年1-2月份国民经济运行情况举行发布会(0200)
北京--中国十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0700)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天货币政策会议(至3月15日)
斯德哥尔摩--瑞典议会金融委员会就货币政策举行听证会，瑞典央行总裁英韦斯和副总裁沃尔森出席(0900)
伦敦--美银美林欧洲金融科技会议(1100)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松出席欧盟执委会关于瑞典经济挑战报告的一个小组讨论(1345)
开普敦--美银美林举行太阳城会议(至3月16日)
3月15日(三)
北京--中国十二届全国人大五次会议闭幕会(0100)
--李克强总理举行中外记者会
法兰克福--联邦银行研讨会“银行监管对话”(0800)
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委普雷特出席国际金融协会(IIF)组织的第九次IIF G20年会“德国轮值主席国下的G20议程”(0930)
法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯发表演讲(0830)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会宣布利率决议(1800)
东京--日本央行展开为期两日的货币政策会议(至3月16日)
雅加达--印尼央行举行理事会(至3月16日)
3月16日(四)
德国巴登-巴登--欧洲央行执委科尔出席20国集团(G20)财长和央行官员会议
法兰克福--德国财政部长朔伊布勒与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表演说(1230)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)执委普雷特在比利时金融行业联合会年度活动上发表主题演讲(1800)
东京--日本央行宣布利率决定。
雅加达--印尼央行公布利率决定。
伦敦--英国央行宣布利率决议并公布会议记录
伯恩--瑞士央行公布利率目标区间和货币政策评估
奥斯陆--挪威央行利率决议并公布货币政策报告(0930)
马德里--西班牙经济部长德金多斯和国防部长参加“西班牙峰会：创新经济”(1130)
瑞典VADSTENA--瑞典央行副总裁沃尔森在一个活动上讨论当前货币政策(1150)
3月17日(五)
德国巴登-巴登--20国集团(G20)财长和央行官员会议。
德国巴登-巴登--欧洲央行执委科尔出席G20财长和央行官员会议
柏林--德国财政部长朔伊布勒与美国财长努钦就双边谈判会晤(至3月18日)。
3月18日(六)
德国巴登-巴登--欧洲央行执委科尔将出席20国集团(G20)财长和央行官员会议。
德国巴登-巴登--德国财政部长朔伊布勒及德国央行总裁魏德曼以G20主席国举行新闻发布会，随后将由其他G20国家代表团举行记者会。(1430)
3月20日(一)
纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在纽约商业经济协会讲话。
坎培拉--澳洲央行助理总裁Luci Ellis发表演说。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王琛；审校 李婷仪)