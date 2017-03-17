《全球重要经济事件一览表》--3月17日-3月24日

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3月17日(五)
德国巴登-巴登--欧洲央行执委科尔和欧洲央行总裁德拉吉参加20国集团(G20)财政和央行副手会议(至3月18日)。
德国巴登-巴登--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至3月18日)。
柏林--德国财政部长朔伊布勒与美国财长努钦就双边谈判会晤(至3月18日)。
3月18日(六)
德国巴登-巴登--德国财政部长朔伊布勒及德国央行总裁魏德曼出席G20主席国新闻发布会，随后其他G20国家代表团举行记者会。(1430)
3月20日(一)
伦敦--英国央行副总裁伍兹就监管保险商发表讲话(1100)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在伦敦政经学院发表讲话(1820)
纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在纽约商业经济协会讲话。
堪培拉--澳洲央行助理总裁Luci Ellis发表演说。
3月21日(二)
法兰克福--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛和其他欧洲财经官员发表讲话(至3月22日)
温哥华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1945)
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济和美联储发表演说(1600)
美国里奇蒙--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说(2205)
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)
堪培拉--澳洲央行发布3月货币政策会议记录
3月22日(三)
挪威摩城--挪威央行总裁奥尔森和副总裁Egil Matsen发表讲话
挪威松达尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表讲话
日本静冈--日本央行审议委员布野幸利出席与静冈商界领袖的会议
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦参加首届亚洲开发银行-国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)研讨会
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)
3月23日(四)
芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席一个主题为“助力与阻力：经济前景和货币政策”讨论会的问答环节(2300)
华盛顿--美联储主席叶伦在联邦储备系统Community
Development Research会议上发表讲话(1200)；明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在该会议上发表讲话(1630)
惠灵顿--新西兰央行公布官方隔夜拆款利率决定
法兰克福--欧洲央行全行委员会会议
新加坡--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)在TradeTech FX Asia会议上发表讲话(0145)
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议
博鳌--博鳌亚洲论坛2017年年会(至26日)；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
3月24日(五)
多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)于多伦多发表演说(1530)。
美国孟菲斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在孟菲斯经济俱乐部就美国经济与货币政策进行报告(1305)。
华盛顿--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在联邦储备系统Community
Development Research会议上致开幕词(1245)。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议(0900)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
安卡拉--土耳其央行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)