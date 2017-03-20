《全球重要经济事件一览表》--3月20日-3月27日

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3月20日(一)
北京--中国发展高层论坛，主题为“与世界对话•谋共同发展”。
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议。
伦敦--英国央行副总裁伍兹以监管保险业为主题发表演说(1100)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在伦敦政经学院发表讲话(1820)
纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在纽约商业经济协会讲话。
堪培拉--澳洲央行助理总裁Luci Ellis发表演说。
3月21日(二)
布鲁塞尔--意大利财长帕多安与欧盟执委维斯塔格会面。
华盛顿--美联储银行业监管部门副主管Maryann Hunter参加美国银行业协会的会议(1145)
伦敦--英国央行总裁卡尼、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就银行业发表演说(1000)
波士顿--波士顿联邦储备银行公布总裁罗森格伦在印尼出席银行业监管亚太地区高阶会议的演说文稿。
法兰克福--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛和其他欧洲财经官员发表讲话(至3月22日)
温哥华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1945)
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济和美联储发表演说(1600)
美国里奇蒙--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说(2205)
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)
堪培拉--澳洲央行发布3月货币政策会议记录
3月22日(三)
法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1130)
挪威摩城--挪威央行总裁奥尔森和副总裁Egil Matsen发表讲话
维也纳--奥地利财长谢林就银行业及监管发表演说(1700)
挪威松达尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表讲话
日本静冈--日本央行审议委员布野幸利出席与静冈商界领袖的会议
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦参加首届亚洲开发银行-国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)研讨会
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)
3月23日(四)
维也纳--欧洲央行执委劳滕施莱格出席Business Circle组织的论坛活动(1500)。
布鲁塞尔--欧洲央行在欧洲议会发布2016年监管活动年报。欧洲央行银行监管委员会主席努伊将发表介绍辞(0800)
苏黎世--瑞士央行委员Andrea Maechler发表演说(1700)
芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席一个主题为“助力与阻力：经济前景和货币政策”讨论会的问答环节(2300)
华盛顿--美联储主席叶伦在联邦储备系统Community
Development Research会议上发表讲话(1200)；明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在该会议上发表讲话(1630)
惠灵顿--新西兰央行公布官方隔夜拆款利率决定
法兰克福--欧洲央行全行委员会会议
新加坡--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)在TradeTech FX Asia会议上发表讲话(0145)
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议
博鳌--博鳌亚洲论坛2017年年会(至26日)；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
3月24日(五)
米兰--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在Bocconi大学组织的活动上发表演说(1015)
多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)于多伦多发表演说(1530)。
美国孟菲斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在孟菲斯经济俱乐部就美国经济与货币政策进行报告(1305)。
华盛顿--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在联邦储备系统Community
Development Research会议上致开幕词(1245)。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议(0900)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
安卡拉--土耳其央行货币政策会议。
3月27日(一)
新德里--全球企业峰会(至3月28日)
马德里--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演说。
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在澳洲外汇周会议发表演说(2300)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)