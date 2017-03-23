《全球重要经济事件一览表》--3月23日-3月30日

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3月23日(四)
--国务院总理李克强对澳大利亚进行正式访问并举行第五轮中澳总理年度会晤，对新西兰进行正式访问，至29日。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特于伦敦帝国学院发表演说(1915)。
苏黎世--瑞士央行高管Dewet Moser在一货币市场会议中发表演说(1700)。
维也纳--欧洲央行执委劳滕施莱格出席Business Circle组织的论坛活动(1500)。
布鲁塞尔--欧洲央行在欧洲议会发布2016年监管活动年报。欧洲央行银行监管委员会主席努伊将发表介绍辞(0800)
苏黎世--瑞士央行委员Andrea Maechler发表演说(1700)
芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席一个主题为“助力与阻力：经济前景和货币政策”讨论会的问答环节(2300)
华盛顿--美联储主席叶伦在联邦储备系统Community Development Research会议上发表讲话(1200)；明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在该会议上发表讲话(1630)
惠灵顿--新西兰央行公布官方隔夜拆款利率决定
法兰克福--欧洲央行全行委员会会议
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议
博鳌--博鳌亚洲论坛2017年年会(至26日)；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
3月24日(五)
罗马--欧盟执委会副主席东布洛夫斯基会晤意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)。
华盛顿--美联储主席叶伦就联储近期的利率举措和货币政策发表讲话
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利至约克学院与学生对话(1400)
米兰--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在Bocconi大学组织的活动上发表演说(1015)
多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)发表演说(1530)。
美国孟菲斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在孟菲斯经济俱乐部就美国经济与货币政策进行报告(1305)。
华盛顿--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在联邦储备系统Community
Development Research会议上致开幕词(1245)。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议(0900)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
安卡拉--土耳其央行货币政策会议。
3月27日(一)
新德里--全球企业峰会(至3月28日)
马德里--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演说。
3月28日(二)
安大略--加拿大央行总裁波洛兹在Durham College等大学发表演讲(1405)，并出席记者会(1510)
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯在一场活动中讨论当前的货币政策(0805)
布拉提斯拉瓦--欧洲央行管委会委员马库赫举行新闻发布会(1200)
美国MIDWEST CITY--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济及货币政策发表演说(1645)
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在FX Week Australia会议上发表讲话(2300)
约翰内斯堡--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至3月30日)
3月29日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden探讨新科技如何影响金融稳定(1035)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(1530)
法兰克福--第七届国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话，题为“从持续复苏到可持续增长：四年可以带来多大不同”(1715)
法兰克福--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在OMFIF发表讲话(1320)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议
3月30日(四)
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行公布其总裁梅斯特(Loretta Mester)就“支付体系的改善”发表演说的演讲稿全文(1345)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加强健、繁荣与坚韧社区挑战(SPARCC)活动的小组讨论会(1515)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一个会议中发表演说(1145)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)