《全球重要经济事件一览表》--3月27日-4月3日

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3月27日(一)
--国务院总理李克强与澳大利亚总理特恩布尔在堪培拉议会大厦举行第五轮中澳总理年度会晤；对新西兰进行正式访问，至29日。
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)于悉尼外汇会议发表演说(2200)。
新德里--全球商业峰会(至3月28日)
马德里--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和欧洲央行执委普雷特发表演说。(1300)
法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)和欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在银行监管年度记者会上发表简短讲话。
3月28日(二)
俄罗斯阿尔汉格尔斯克--中国国务院副总理汪洋出席第四届“北极—对话区域”国际北极论坛，并同罗戈津副总理举行中俄总理定期会晤委员会双方主席会晤，至31日。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加达拉斯外交关系委员会的问答议程(1700)。
安大略--加拿大央行总裁波洛兹在Durham College等大学发表演讲(1405)，并出席记者会(1510)
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯在一场活动中讨论当前的货币政策(0805)
布拉提斯拉瓦--欧洲央行管委会委员马库赫举行新闻发布会(1200)
美国MIDWEST CITY--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济及货币政策发表演说(1645)
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在FX Week Australia会议上发表讲话(2300)
约翰内斯堡--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至3月30日)
3月29日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden探讨新科技如何影响金融稳定(1035)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(1530)
法兰克福--第七届国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话，题为“从持续复苏到可持续增长：四年可以带来多大不同”(1715)
法兰克福--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在OMFIF发表讲话(1320)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议
3月30日(四)
奥斯陆--负责主管主权财富基金的挪威央行副总裁发表讲话(2330)。
法兰克福--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就德国银行业发表讲话(2030)。
佛罗里达--纽约联储总裁杜德利在一次活动上发表讲话(2020)。
华盛顿--达拉斯联储总裁柯普朗参加美国商会第11届资本市场年度峰会的问答环节(1500)。
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行公布其总裁梅斯特(Loretta Mester)就“支付体系的改善”发表演说的演讲稿全文(1345)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加强健、繁荣与坚韧社区挑战(SPARCC)活动的小组讨论会(1515)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一个会议中发表演说(1145)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
3月31日(五)
美国明尼苏达州--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个会议的问答环节(1400)。
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一项论坛活动中就美国经济与货币政策接受访问(1430)。
安卡拉--土耳其央行公布3月货币政策委员会会议记录。
4月3日(一)
美国宾夕法尼亚州--费城联储总裁哈克就“金融科技”发表讲话(1900)。
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
菲律宾宿雾--东南亚国家联盟(ASEAN)财经首脑系列会议(至4月7日)。
马尼拉--菲律宾央行和国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)联合举办第三届东盟年度研讨会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)