《全球重要经济事件一览表》--3月3日-3月10日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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(除特别说明外，均为GMT时间)
3月3日(五)
北京--中国全国政协十二届五次会议。
纽约--日本央行副总裁中曾宏参加一个小组讨论(1830)。
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗主持一个小组讨论会(1900)。
芝加哥--美联储主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话(1800)。
美国纽黑文--美联储理事鲍威尔就“创新、科技与支付系统”发表讲话(1715)。
美国康乃狄格州--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于耶鲁大学法学院讲话(1630)。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
3月4日(六)
新德里--印度-经济合作暨发展组织(OECD)-世界银行召开有关金融教育的地区会议(至3月6日)。OECD副秘书长包润石(Richard Boucher)致开幕词(0330)。
3月5日(日)
北京--中国十二届全国人大五次会议。
3月6日(一)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在全美商业经济协会(NABE) 2017年政策会议上发表讲话(2000)。
3月7日(二)
堪培拉--澳洲央行货币政策会议。
3月8日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。
3月9日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议，会后宣布利率决议。
3月10日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”