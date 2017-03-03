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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 09:16 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月3日-3月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月3日(五)

北京--中国全国政协十二届五次会议。

纽约--日本央行副总裁中曾宏参加一个小组讨论(1830)。

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗主持一个小组讨论会(1900)。

芝加哥--美联储主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话(1800)。

美国纽黑文--美联储理事鲍威尔就“创新、科技与支付系统”发表讲话(1715)。

美国康乃狄格州--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于耶鲁大学法学院讲话(1630)。

纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。

3月4日(六)

新德里--印度-经济合作暨发展组织(OECD)-世界银行召开有关金融教育的地区会议(至3月6日)。OECD副秘书长包润石(Richard Boucher)致开幕词(0330)。

3月5日(日)

北京--中国十二届全国人大五次会议。

3月6日(一)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在全美商业经济协会(NABE) 2017年政策会议上发表讲话(2000)。

3月7日(二)

堪培拉--澳洲央行货币政策会议。

3月8日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。

3月9日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议，会后宣布利率决议。

3月10日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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