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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 10:06 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月30日-4月6日

路透3月30日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

3月30日(四)

浙江杭州--国家卫计委召开杭州特色医改工作成果媒体沟通会，介绍杭州特色医改项目做法和经验并和媒体进行沟通(0100)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛发表演说(0600)

法兰克福--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就德国银行业发表讲话。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(0700)

奥斯陆--负责主管主权财富基金的挪威央行副总裁发表讲话(2330)。

佛罗里达--纽约联储总裁杜德利在一次活动上发表讲话(2020)。

华盛顿--达拉斯联储总裁柯普朗参加美国商会第11届资本市场年度峰会的问答环节(1500)。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行公布其总裁梅斯特(Loretta Mester)就“支付体系的改善”发表演说的演讲稿全文(1345)。

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加强健、繁荣与坚韧社区挑战(SPARCC)活动的小组讨论会(1515)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一个会议中发表演说(1145)。

新加坡--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)德国-英国论坛研讨会，主题为欧洲和希腊的政治经济。

约翰内斯堡--南非央行公布利率决定(1300)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

3月31日(五)

德国波鸿--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就德国储蓄银行发表演讲。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔进行一项陈述，随后将参与讨论与问答活动(1000)。

意大利博洛尼亚--欧洲央行银行监管委员会委员Ignazio Angeloni发表讲话(1050)

美国明尼苏达州--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个会议的问答环节(1400)。

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一项论坛活动中就美国经济与货币政策接受访问(1430)。

安卡拉--土耳其央行公布3月货币政策委员会会议记录。

4月1日(六)

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在美国旧金山联储发表演讲(0130)。

4月3日(一)

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的一个活动上致开幕词并参加小组讨论(1430)。

美国宾夕法尼亚州--费城联储总裁哈克就“金融科技”发表讲话(1900)。

美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)

菲律宾宿雾--东南亚国家联盟(ASEAN)财经首脑系列会议(至4月7日)。

马尼拉--菲律宾央行和国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)联合举办第三届东盟年度研讨会。

4月4日(二)

瑞典--瑞典央行副总裁Martin Floden在一个研讨会上发表讲话

新泽西--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在普林斯顿大学发表讲话(2030)

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就危机后金融市场监管发表讲话(1500)

伦敦--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第二届SSGA-OMFIF圆桌会议年会(至4月5日)上发表主旨演讲

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话

堪培拉--澳洲央行召开利率会议

4月5日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月政策会议记录(1800)。

4月6日(四)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森对外国大使馆代表发表演说。

奥斯陆--挪威央行副总裁在欧洲金融资产担保债券委员会会议上发表演说(0815)

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在2017年AFR金融及财富峰会发表演说(2240)(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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