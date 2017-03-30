《全球重要经济事件一览表》--3月30日-4月6日

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透3月30日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
3月30日(四)
浙江杭州--国家卫计委召开杭州特色医改工作成果媒体沟通会，介绍杭州特色医改项目做法和经验并和媒体进行沟通(0100)。
巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛发表演说(0600)
法兰克福--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就德国银行业发表讲话。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(0700)
奥斯陆--负责主管主权财富基金的挪威央行副总裁发表讲话(2330)。
佛罗里达--纽约联储总裁杜德利在一次活动上发表讲话(2020)。
华盛顿--达拉斯联储总裁柯普朗参加美国商会第11届资本市场年度峰会的问答环节(1500)。
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行公布其总裁梅斯特(Loretta Mester)就“支付体系的改善”发表演说的演讲稿全文(1345)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加强健、繁荣与坚韧社区挑战(SPARCC)活动的小组讨论会(1515)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一个会议中发表演说(1145)。
新加坡--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)德国-英国论坛研讨会，主题为欧洲和希腊的政治经济。
约翰内斯堡--南非央行公布利率决定(1300)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
3月31日(五)
德国波鸿--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就德国储蓄银行发表演讲。
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔进行一项陈述，随后将参与讨论与问答活动(1000)。
意大利博洛尼亚--欧洲央行银行监管委员会委员Ignazio Angeloni发表讲话(1050)
美国明尼苏达州--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个会议的问答环节(1400)。
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一项论坛活动中就美国经济与货币政策接受访问(1430)。
安卡拉--土耳其央行公布3月货币政策委员会会议记录。
4月1日(六)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在美国旧金山联储发表演讲(0130)。
4月3日(一)
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的一个活动上致开幕词并参加小组讨论(1430)。
美国宾夕法尼亚州--费城联储总裁哈克就“金融科技”发表讲话(1900)。
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
菲律宾宿雾--东南亚国家联盟(ASEAN)财经首脑系列会议(至4月7日)。
马尼拉--菲律宾央行和国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)联合举办第三届东盟年度研讨会。
4月4日(二)
瑞典--瑞典央行副总裁Martin Floden在一个研讨会上发表讲话
新泽西--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在普林斯顿大学发表讲话(2030)
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就危机后金融市场监管发表讲话(1500)
伦敦--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第二届SSGA-OMFIF圆桌会议年会(至4月5日)上发表主旨演讲
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话
堪培拉--澳洲央行召开利率会议
4月5日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月政策会议记录(1800)。
4月6日(四)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森对外国大使馆代表发表演说。
奥斯陆--挪威央行副总裁在欧洲金融资产担保债券委员会会议上发表演说(0815)
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在2017年AFR金融及财富峰会发表演说(2240)(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。