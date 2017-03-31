《全球重要经济事件一览表》--3月31日-4月7日

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3月31日(五)
北京--中国国新办请商务部副部长王受文和辽宁、上海、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等8省市负责人介绍自由贸易试验区建设有关情况，并答记者问。(0700)
德国波鸿--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就德国储蓄银行发表演讲。
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔进行一项陈述，随后将参与讨论与问答活动(1000)。
意大利博洛尼亚--欧洲央行银行监管委员会委员Ignazio Angeloni发表讲话(1050)
美国明尼苏达州--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个会议的问答环节(1400)。
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一项论坛活动中就美国经济与货币政策接受访问(1430)。
安卡拉--土耳其央行公布3月货币政策委员会会议记录。
4月1日(六)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在美国旧金山联储发表演讲(0130)。
4月3日(一)
巴黎--欧洲央行执委科尔发表演说。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的一个活动上致开幕词并参加小组讨论(1430)。
美国宾夕法尼亚州--费城联储总裁哈克就“金融科技”发表讲话(1900)。
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
菲律宾宿雾--东南亚国家联盟(ASEAN)财经首脑系列会议(至4月7日)。
马尼拉--菲律宾央行和国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)联合举办第三届东盟年度研讨会。
4月4日(二)
芬兰--中国国家主席习近平将于4日至6日对芬兰进行国事访问。
瑞典--瑞典央行副总裁Martin Floden在一个研讨会上发表讲话
新泽西--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在普林斯顿大学发表讲话(2030)
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就危机后金融市场监管发表讲话(1500)
伦敦--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第二届SSGA-OMFIF圆桌会议年会(至4月5日)上发表主旨演讲
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话
堪培拉--澳洲央行召开利率会议
4月5日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月政策会议记录(1800)。
4月6日(四)
美国佛罗里达州----中国国家主席习近平将于6日至7日在海湖庄园同特朗普总统举行会晤。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森对外国大使馆代表发表演说。
奥斯陆--挪威央行副总裁在欧洲金融资产担保债券委员会会议上发表演说(0815)
悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在2017年AFR金融及财富峰会发表演说(2240)
4月7日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森就货币政策对收入及财富分配的影响发表演说。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。 (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 白云)