《全球重要经济事件一览表》--3月8日-3月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)
3月8日(三)
北京--十二届全国人大五次会议第二次全体会议(0700)
人大记者会：外交部长王毅(中国的外交政策和对外关系)(0200)
伦敦--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)公布预算计划(1230)
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。
马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长会议(至3月10日)
3月9日(四)
北京--十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0100)
梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行新闻发布会，主题为“政协委员谈惠民生”(0100)
柏林--德国财政部长朔伊布勒与美国财长努钦会面。
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会(European Council)会议
法兰克福--欧洲央行管委会会议，会后宣布利率决议。
3月10日(五)
北京--十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0100)
人大记者会：金融改革与发展(中国央行行长周小川、央行副行长易纲、潘功胜和范一飞)(0245)
3月11日(六)
北京--人大记者会：推进实施“中国制造2025”(工信部部长苗圩、工信部副部长辛国斌等)(0100)
--人大记者会：2016年创新驱动发展战略实施进展成效和2017年重点工作(科技部部长万钢等)(0700)
--人大记者会：改革开放调结构 创新驱动促发展(商务部部长钟山、商务部副部长王受文和钱克明)(0830)
3月12日(日)
北京--十二届全国人大五次会议第三次全体会议(0100)
--十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0700)
--政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次、会议第二次全体会议(0930)
3月13日(一)
北京--政协十二届五次会议闭幕会(0130)
悉尼--澳洲央行助理总裁Michele Bullock将在Bloomberg Breakfast发表演说(2130)
3月14日(二)
北京--十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0700)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天货币政策会议(至3月15日)
3月15日(三)
北京--十二届全国人大五次会议闭幕会(0100)
--李克强总理举行中外记者会
华盛顿--FOMC宣布利率决议(1800)
东京--日本央行展开为期两日的货币政策会议(至3月16日)
雅加达--印尼央行理事会会议(至3月16日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)