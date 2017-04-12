《全球重要经济事件一览表》--4月12日-4月19日

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4月12日(三)
--中国国家工商总局召开例行新闻发布会，介绍2017年第一季度市场环境形势相关情况，并答记者提问(0200)。
北京--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)。
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
约翰尼斯堡--南非财长吉加巴(Malusi Gigaba)与南非开发银行(Development Bank of South Africa)成员会面(0600)。
美国--美银美林汽车峰会(1200)(最后一日)。
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在2017年IMF春季会议前就全球前景和政策重点发表讲话(0900)。
伦敦--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)与英国央行总裁卡尼于伦敦金融科技会议发表演说(0930)。
德州沃斯堡--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Cornerstone Credit Union League年会的问答环节(1400)。
布达佩斯--欧洲央行公布3月会议记录。
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率与货币政策报告(1400)。央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯就货币政策报告举行记者会(1515)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯出席众议院金融常务委员会(2015)(至4月13日)。
巴西--巴西央行公布利率决定。
4月13日(四)
--中国国新办举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年第一季度进出口情况，并答记者问(0200)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯将出席一个参议院委员会(1430)。
东京--欧洲央行宏观审慎政策和金融稳定部门副主管John Fell、马来西亚央行总裁穆罕默德、泰国央行总裁威拉泰等在亚洲开发银行旗下智库Asian Development Bank Institute(ADBI)主办的研讨会上讲话。
首尔--韩国央行宣布利率决定。(0100)
4月14日(五)
--美国财政部公布美国主要贸易伙伴外汇政策的半年度报告。
4月17日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表讲话(0615)。
4月18日(二)
悉尼--澳洲央行公布4月货币政策会议记录(0430)。
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于多伦多地区商会(Toronto Region Board of Trade)发表演说(1630)。
4月19日(三)
华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯参加国际货币基金组织(IMF)的圆桌讨论会(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议(0700)。
纽约州Annandale-on-Hudson--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表谈话(1630)。
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。
莫斯科--俄罗斯总理梅德韦杰夫于下议院发表演说(0900)。
雅加达--印尼央行理事会议(至4月20日)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)