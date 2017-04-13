《全球重要经济事件一览表》--4月13日-4月20日

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4月13日(四)
北京--国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，并答记者问(0130)。
--中国国新办举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年第一季度进出口情况，并答记者问(0200)。
北京--国新办举行新闻发布会，国资委总会计师沈莹介绍2017年一季度中央企业经济运行情况，并答记者问(0700)。
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯将出席一个参议院委员会(1430)。
东京--欧洲央行宏观审慎政策和金融稳定部门副主管John Fell、马来西亚央行总裁穆罕默德、泰国央行总裁威拉泰等在亚洲开发银行旗下智库Asian Development Bank Institute(ADBI)主办的研讨会上讲话。
首尔--韩国央行宣布利率决定。(0100)
4月14日(五)
--美国财政部公布美国主要贸易伙伴外汇政策的半年度报告。
北京--商务部召开专题发布会，市场建设司副巡视员胡剑萍介绍出台《汽车销售管理办法》相关情况，并答记者问(0200)。
4月16日(日)
--越南政府副总理兼外交部长范平明访华，同中国国务委员杨洁篪共同主持中越双边合作指导委员会第十次会议，至18日。
4月17日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表讲话(0615)。
4月18日(二)
悉尼--澳洲央行公布4月货币政策会议记录(0430)。
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于多伦多地区商会(Toronto Region Board of Trade)发表演说(1645)。
4月19日(三)
华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯参加国际货币基金组织(IMF)的圆桌讨论会(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议(0700)。
纽约州Annandale-on-Hudson--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表谈话(1630)。
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。
莫斯科--俄罗斯总理梅德韦杰夫于下议院发表演说(0900)。
雅加达--印尼央行理事会议(至4月20日)。
4月20日(四)
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在布鲁金斯学会网络直播中发表讲话(1300)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)